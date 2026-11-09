Học viện Tài chính sẵn sàng cho Hội thảo quốc tế SEDBM9 với chủ đề 'Phát triển kinh tế bền vững và Quản trị kinh doanh'

Cuộc họp do PGS.TS. Nguyễn Mạnh Thiều, Phó Giám đốc Học viện Tài chính, chủ trì, với sự tham dự của đại diện các đơn vị thành viên Ban Tổ chức Hội thảo. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Toàn cảnh cuộc họp Ban Tổ chức Hội thảo quốc tế SEDBM9 chiều ngày 6/11. (Nguồn: BTC)

Hội thảo quốc tế “Phát triển kinh tế bền vững và Quản trị kinh doanh” (The International Conference on Sustainable Economic Development and Business Management - SEDBM) là chuỗi hội thảo khoa học quốc tế thường niên, năm 2026 bước sang lần thứ chín.

Hội thảo do Học viện Tài chính đăng cai tổ chức, với sự đồng tổ chức của các đơn vị: Viện Kinh tế - Xã hội và Môi trường, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Greenwich (Vương quốc Anh); Đại học RMIT (Australia); Đại học Trung văn Hong Kong (Thâm Quyến); Trường Quản lý và Kinh tế, Đại học Trung văn Hong Kong (Thâm Quyến); Đại học Nottingham Trent (Vương quốc Anh); Viện Nhịp cầu Tri thức (Knowledge Bridge).

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp trong và ngoài nước trao đổi kết quả nghiên cứu, gợi mở các giải pháp cho bài toán phát triển kinh tế bền vững và nâng cao năng lực quản trị kinh doanh trong bối cảnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và những biến động của kinh tế toàn cầu. Các bài viết gửi Hội thảo đều được tổ chức phản biện độc lập, bảo đảm yêu cầu cao về chất lượng học thuật.

Tại phiên toàn thể, Hội thảo sẽ lắng nghe ba báo cáo chính (keynote) của các giáo sư quốc tế: GS. Bohui Zhang, Giám đốc điều hành Trường Quản lý và Kinh tế, Đại học Trung văn Hong Kong (Thâm Quyến); GS. Tam Nguyen, Giáo sư Kế toán và Tài chính, Trường Kinh doanh Nottingham, Đại học Nottingham Trent, Vương quốc Anh; GS. Petros Ieromonachou, Phó Trưởng khoa phụ trách Nghiên cứu và Trao đổi tri thức, Trường Kinh doanh Greenwich, Đại học Greenwich, Vương quốc Anh.

Bên cạnh phiên toàn thể, Hội thảo còn có các phiên song song chuyên đề để các tác giả trình bày và thảo luận chuyên sâu về kết quả nghiên cứu.

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Thiều, Phó Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu tại cuộc họp. (Nguồn: BTC)

Gắn hoạt động khoa học với đào tạo

Sinh viên Học viện Tài chính sẽ trực tiếp tham dự các phiên và trao đổi học thuật cùng các nhà khoa học. Qua đó, Hội thảo không chỉ là diễn đàn khoa học mà còn là môi trường để người học tiếp cận hoạt động nghiên cứu theo chuẩn mực quốc tế.

Hội thảo SEDBM9 là một trong những hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế trọng điểm của Học viện Tài chính năm 2026, góp phần khẳng định vị thế của Học viện trong mạng lưới nghiên cứu kinh tế - tài chính khu vực và quốc tế.

Thông tin Hội thảo:

Thời gian: Từ ngày 12-14/11.

Địa điểm: Hội trường 500, Học viện Tài chính (Đường Thạch Sanh, Khu Giáo dục và Đào tạo, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội).