Học viện Quốc phòng và tỉnh Đắk Lắk tọa đàm về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh

Tại buổi tọa đàm, các cán bộ, giảng viên, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, khóa 103, Học viện Quốc phòng cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, các sở, ngành, đơn vị của tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi, thảo luận những nội dung về lý luận và thực tiễn liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Học viện Quốc phòng tham dự tọa đàm.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tham dự buổi tọa đàm.

Trong quá trình phát triển, tỉnh Đắk Lắk xác định kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, được triển khai đồng bộ từ công tác quy hoạch, phân bổ nguồn lực đến đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới và xây dựng, tổ chức lực lượng.

Nguồn lực đầu tư cho khu vực biên giới từng bước được tăng cường; hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế và các công trình lưỡng dụng được quan tâm; đời sống của nhân dân khu vực biên giới được cải thiện; phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc được duy trì; quan hệ hợp tác với tỉnh Mondulkiri (Campuchia) tiếp tục được củng cố.

Các đại biểu thảo luận những nội dung về lý luận và thực tiễn liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk khẳng định, địa phương luôn xác định phát triển kinh tế - xã hội phải đi đôi với củng cố quốc phòng - an ninh. Trong đó, lấy ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân làm nền tảng cho phát triển bền vững. Nhờ vậy, quốc phòng - an ninh được giữ vững; lực lượng vũ trang duy trì sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ địa bàn, biên giới, vùng trời, vùng biển, không gian mạng; công tác phối hợp giữa các lực lượng và chính quyền cơ sở được tăng cường. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là nền tảng quan trọng để tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân trong không gian phát triển mới; đối ngoại tiếp tục đóng góp tích cực vào xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng không gian phát triển của tỉnh.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng ghi nhận những thông tin, trao đổi thực tiễn phong phú từ phần phát biểu, thảo luận của các đại biểu; khẳng định đây là nguồn tư liệu quý, góp phần phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập tại Học viện, giúp các học viên có thêm góc nhìn thực tiễn về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Học viện Quốc phòng trao quà lưu niệm tặng tỉnh Đắk Lắk; trao 50 triệu đồng tặng Quỹ Khuyến học tỉnh Đắk Lắk.