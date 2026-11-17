Tiếp và làm việc với đoàn công tác Học viện Quốc phòng có các đồng chí thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, cùng cán bộ các cơ quan chức năng thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Trung tướng Lê Kim Cương, Phó giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, hai đơn vị đã thông tin, trao đổi và thảo luận những nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; những vấn đề mới trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong điều kiện chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó, tập trung làm rõ những nội dung liên quan đến việc kiện toàn tổ chức, biên chế cơ quan quân sự địa phương; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của ban CHQS cấp xã; công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng lực lượng, xây dựng khu vực phòng thủ và những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai mô hình mới.

Quang cảnh tọa đàm.

Thông qua tọa đàm, trao đổi giúp cán bộ, giảng viên và học viên Học viện Quốc phòng, đặc biệt là các học viên Quân đội nhân dân Lào có thêm thông tin thực tiễn về quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức lực lượng và phương thức hoạt động của hệ thống quân sự địa phương Việt Nam; qua đó bổ sung kiến thức, kinh nghiệm phục vụ quá trình học tập, nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn công tác.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Trung tướng Lê Kim Cương nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động nghiên cứu thực tế lần này tại Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang; đánh giá cao sự phối hợp, đón tiếp và những thông tin, kinh nghiệm thực tiễn mà Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang chia sẻ với đoàn công tác. Đồng chí mong muốn thông qua hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết, gắn bó và hợp tác giữa quân đội hai nước Việt Nam – Lào.

Đoàn công tác Học viện Quốc phòng tặng quà lưu niệm Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang.

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến dâng hương tại Lán Nà Nưa, Đình Tân Trào và Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị tiền bối cách mạng tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp các thành viên trong đoàn tìm hiểu sâu sắc hơn về truyền thống lịch sử, cách mạng của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là những dấu mốc quan trọng gắn với quá trình lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác Học viện Quốc phòng và lớp đào tạo chỉ huy-tham mưu cao cấp của Quân đội nhân dân Lào dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Lán Nà Nưa.