Học viện Quốc phòng tổ chức khóa học tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam

Khóa học là dịp để đội ngũ tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam tìm hiểu sâu hơn về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam; truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam; quan điểm, chính sách quốc phòng của Đảng, Nhà nước ta và những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thông qua các hoạt động trao đổi, trải nghiệm, khóa học góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin, vun đắp tình hữu nghị giữa quân đội các nước.

Các đại biểu dự khai mạc khóa học.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng nhấn mạnh, thế giới và khu vực đang chứng kiến những chuyển biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo; cạnh tranh chiến lược gia tăng, các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen. Trong bối cảnh đó, hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển là khát vọng, lợi ích căn bản và trách nhiệm chung của mỗi quốc gia.

Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa phát biểu khai mạc khóa học.

Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa đánh giá cao vai trò cầu nối của đội ngũ tùy viên quân sự trong thúc đẩy quan hệ quốc phòng giữa các nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi.

Đồng chí Giám đốc Học viện Quốc phòng cũng nêu rõ, Việt Nam nhất quán thực hiện chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ; kiên trì giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế; chủ động thúc đẩy hợp tác quốc phòng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các học viên tham gia khóa học.

Lãnh đạo Học viện Quốc phòng cùng đội ngũ giảng viên và học viên tham gia khóa học.

Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa yêu cầu ban tổ chức và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tổ chức tốt khóa học khoa học, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Các đồng chí giảng viên phải gắn lý luận với thực tiễn trong truyền đạt kiến thức, coi trọng đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm; đội ngũ học viên chủ động nghiên cứu, tích cực trao đổi để hiểu sâu rộng nội dung nghiên cứu, đồng thời tôn trọng sự khác biệt, phát huy tinh thần hợp tác, hữu nghị trong quá trình học tập, công tác, sinh hoạt. Qua đó, góp phần đưa quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với các nước phát triển thực chất, hiệu quả, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.