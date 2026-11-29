Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10-13/12 tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), với chủ đề “Hòa bình - Hữu nghị - Hợp tác cùng phát triển”.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, Đại tá Vũ Quyết Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) cho biết, tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, Học viện Quân y đã cử gần 30 cán bộ, học viên nữ luyện tập, biểu diễn trong đội hình Khối Quân nhạc.

Theo đó, tại triển lãm, Học viện Quân y phối hợp với Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân, Học viện Kỹ thuật Quân sự và Đoàn Nghi lễ Quân đội cùng thực hiện nhiệm vụ.

Sáng 26/11, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 động viên nữ quân nhân tham gia phục vụ cho triển lãm.

Rèn bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết

Thực hiện theo quyết định, kế hoạch của Ban tổ chức Triển lãm và công văn của các cơ quan chức năng, Học viện Quân y đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức lựa chọn lực lượng và triển khai luyện tập nghiêm túc, chặt chẽ.

Ngay sau khi triển khai nhiệm vụ, Phòng Chính trị Học viện đã phối hợp với các hệ quản lý học viên tuyển chọn, bố trí thời gian và tạo điều kiện để cán bộ, học viên tham gia. Đội ngũ nghệ sĩ, huấn luyện viên do Quân chủng Phòng không - Không quân điều hành trực tiếp hướng dẫn luyện tập.

Học viện Quân y xác định, nhiệm vụ biểu diễn phải đi đôi với duy trì nền nếp, chất lượng học tập, thực tập và công tác chuyên môn. Vì vậy, cán bộ, học viên tranh thủ buổi tối, ngày nghỉ, giờ nghỉ để tập. Lịch học tập, thực tập và trực viện cũng được điều chỉnh phù hợp, bảo đảm các nhiệm vụ thường xuyên không bị ảnh hưởng.

“Đến nay, cán bộ, học viên đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm khắc phục khó khăn, tích cực luyện tập, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Đại tá Vũ Quyết Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y, Khối Quân nhạc đòi hỏi cao về kỹ thuật, tính đồng bộ, chính xác và thẩm mỹ. Với các học viên nữ, thử thách trước hết là đánh trống đúng nhịp, đúng tiết tấu, đồng thời phối hợp nhịp nhàng các động tác nâng, hạ dùi và trình diễn. Mỗi người còn phải giữ sự đồng đều trong từng động tác, bước di chuyển, bảo đảm cự ly, đội hình.

“Đây là những nội dung đòi hỏi quá trình luyện tập kiên trì, liên tục, sự tập trung cao độ và tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân. Chỉ cần một động tác thiếu chính xác hoặc không đồng bộ cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng chung của đội hình”, Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y nói.

Trước yêu cầu đó, Học viện Quân y chú trọng giáo dục, động viên tư tưởng, giúp mỗi người nhận thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm khi đại diện đơn vị tại một sự kiện quốc phòng, đối ngoại tầm quốc tế.

Đồng thời, các cán bộ, học viên tham gia phải nêu cao tinh thần tự giác, nghiêm túc tiếp thu hướng dẫn, kiên trì rèn luyện từng động tác, từng vị trí. Quá trình này giúp học viên nâng cao kỹ năng biểu diễn, rèn bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết và khả năng phối hợp tập thể. Đây cũng chính là những phẩm chất cần thiết đối với người quân nhân trong quá trình học tập, công tác và thực hiện nhiệm vụ.

Học viện Quân y phối hợp với Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân, Học viện Kỹ thuật Quân sự và Đoàn Nghi lễ Quân đội cùng thực hiện nhiệm vụ cho Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Để đáp ứng yêu cầu thống nhất, trang trọng và chuyên nghiệp, Học viện Quân y lựa chọn lực lượng theo các tiêu chí về phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe và khả năng thực hiện nhiệm vụ.

Các học viên được chọn đều có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ tích cực và nguyện vọng tham gia. Học viện Quân y cũng chú trọng những người có sức khỏe tốt, vóc dáng, chiều cao tương đối đồng đều và có khả năng cảm thụ âm nhạc, đáp ứng yêu cầu về đội hình, động tác và tính thẩm mỹ trong biểu diễn.

Theo Đại tá Vũ Quyết Thắng, mỗi cán bộ, học viên tham gia còn “trực tiếp góp phần giới thiệu hình ảnh, truyền thống và nét đẹp của người quân nhân Học viện Quân y”. Do đó, cùng với kỹ thuật, các cán bộ, nữ học viên phải có tác phong nghiêm túc, chuẩn mực và ý thức giữ gìn hình ảnh của Học viện Quân y và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ quân y

Đại tá Vũ Quyết Thắng khẳng định, được tham gia biểu diễn tại Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, học viên Học viện Quân y. Đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa thiết thực, đồng thời là dịp để giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào về Đảng, Tổ quốc và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi quân nhân trong sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Các cán bộ, học viên nữ Học viện Quân y tập luyện cùng các lực lượng sáng 29/11.

Với các cán bộ, học viên, nhất là học viên nữ, thông qua quá trình luyện tập, biểu diễn sẽ mang đến cơ hội trưởng thành, củng cố bản lĩnh chính trị và tác phong chuyên nghiệp. Từ đó, mỗi người sẽ hiểu rõ hơn trách nhiệm xây dựng hình ảnh người thầy thuốc quân y vững vàng về chính trị, giỏi chuyên môn, chuẩn mực trong ứng xử.

Thông qua Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2026, Học viện Quân y mong muốn giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh cán bộ, học viên quân y bản lĩnh, chính quy, kỷ luật, trách nhiệm, nhân văn và giàu lòng nhân ái. Đó cũng là hình ảnh một Quân đội nhân dân Việt Nam luôn gắn sức mạnh quân sự với khát vọng hòa bình, tinh thần hữu nghị và trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế.

Đặc biệt, thông qua triển lãm, Học viện Quân y mong muốn góp phần truyền tải thông điệp về đường lối quốc phòng hòa bình, tự vệ của Việt Nam; khẳng định chủ trương chủ động hội nhập quốc tế, coi trọng hợp tác, hữu nghị, xây dựng lòng tin và cùng các quốc gia đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Những giờ luyện tập ngoài lịch học đang được cán bộ, học viên Học viện Quân y tận dụng để hoàn thiện đội hình, góp phần vào thành công chung của Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2026 và lan tỏa hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.