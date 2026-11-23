Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận, Chính ủy Học viện Quân y tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên làm công tác văn hóa của Học viện nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác văn hóa trong tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo động lực để các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Chính ủy Học viện Quân y nhấn mạnh, những kết quả đạt được có sự đóng góp tích cực của đội ngũ trực tiếp làm công tác văn hóa, với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và khả năng sáng tạo; nhiều công việc được thực hiện thầm lặng nhưng góp phần tạo nên thành công của các chương trình, hoạt động chung.

Theo đồng chí Chính ủy Học viện, đối với một cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám, chữa bệnh như Học viện Quân y, xây dựng môi trường văn hóa có ý nghĩa thiết thực, gắn trực tiếp với chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Văn hóa Học viện Quân y không chỉ thể hiện qua các hoạt động văn nghệ, hội diễn, giao lưu mà còn được vun đắp trong từng bài giảng, công trình nghiên cứu, hoạt động khám, chữa bệnh và trong cách ứng xử, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ. Đó là sự kết hợp giữa phẩm chất người quân nhân cách mạng với y đức người thầy thuốc, giữa tính chính quy, kỷ luật với tinh thần nhân văn, tận tụy phục vụ bộ đội và nhân dân.

Để công tác văn hóa tiếp tục phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Chính ủy Học viện yêu cầu lực lượng làm công tác văn hóa chủ động đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động theo hướng thiết thực, có chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị và đặc điểm từng cơ quan, đơn vị; chú trọng đưa hoạt động văn hóa về cơ sở, giảng đường, bệnh viện, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ tham gia và phát huy năng lực sáng tạo.

Cùng với đó, cần gắn hoạt động văn hóa, văn nghệ với xây dựng môi trường văn hóa quân sự chính quy, lành mạnh, giàu bản sắc; chú trọng văn hóa ứng xử, văn hóa sư phạm, văn hóa bệnh viện, thực hành y đức và chấp hành kỷ luật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động, tuyên truyền, giới thiệu truyền thống, thành tựu và hình ảnh Học viện; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng các hạt nhân văn hóa, văn nghệ, xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa có trình độ, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm cao.

Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận khẳng định, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn quan tâm, tạo điều kiện để công tác văn hóa phát triển; đồng thời mong muốn mỗi cán bộ, nhân viên tiếp tục giữ vững nhiệt huyết, đoàn kết, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa của Học viện Quân y, xây dựng hình ảnh người thầy thuốc quân y vừa hồng, vừa chuyên, có tri thức, y đức, kỷ luật và khát vọng cống hiến.