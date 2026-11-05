Học viện Quân y nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4

Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Học viện; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng hơn 1.200 cán bộ, đảng viên.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác và Phân hiệu phía nam.

Các đại biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, học tập, nghiên cứu những nội dung cốt lõi của 6 chuyên đề: Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; Kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Kết luận về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Học viện quán triệt nghị quyết.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận nhấn mạnh, học tập, quán triệt nghị quyết phải gắn chặt với thực tiễn, chuyển hóa nội dung nghị quyết thành nhận thức, trách nhiệm và hành động cụ thể của từng cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; kiên quyết khắc phục biểu hiện hình thức, chung chung.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động rà soát, bổ sung chương trình hành động, kế hoạch thực hiện; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá, tiến độ và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị làm thước đo hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo.

Đối với Học viện Quân y, việc cụ thể hóa nghị quyết cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trọng tâm là tạo chuyển biến thực chất về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám, chữa bệnh; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng nhân tài, phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học, thầy thuốc quân y, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quân y, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bộ đội, nhân dân.

Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện cũng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ động nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ cơ sở; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35 và “Lực lượng 47” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cán bộ chủ trì phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong tổ chức thực hiện, bảo đảm sự thống nhất giữa nhận thức và hành động.

Sau hội nghị, Đảng ủy Học viện xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, đồng thời rà soát, bổ sung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện. Các cấp ủy trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn để cụ thể hóa thành chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp; tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên và quần chúng. Học viện cũng chỉ đạo đưa những nội dung cốt lõi của các nghị quyết vào chương trình giảng dạy, giáo dục chính trị cho các đối tượng.

Đại tá Doãn Văn Mậu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y quán triệt nghị quyết.

Với quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những hành động và kết quả cụ thể, Học viện Quân y tập trung tạo chuyển biến thực chất trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Học viện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Học viện trong tình hình mới.