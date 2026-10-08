Học viện Quân y nâng cao năng lực công bố công trình khoa học trên các tạp chí uy tín

Quang cảnh tập huấn. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Tập huấn nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học và công nghệ cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên của Học viện; đồng thời nâng cao chất lượng viết bài báo khoa học và nâng cao năng lực công bố các công trình khoa học trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế.

Hơn 300 cán bộ, giảng viên, bác sĩ, học viên, sinh viên của Học viện Quân y tham gia buổi tập huấn.

Buổi tập huấn tập trung vào 4 nội dung chính: giới thiệu một số nội dung trọng tâm trong Quy định về liêm chính khoa học của Học viện; viết bài báo khoa học y học theo chuẩn quốc tế; viết bài báo khoa học theo quy định của Học viện Quân y; một số nội dung trọng tâm trong Quy chế hoạt động của Tạp chí Y Dược học Quân sự.

Các nội dung tập huấn giúp cán bộ, giảng viên, bác sĩ, học viên nắm rõ các nội dung cốt lõi trong Quy định về liêm chính khoa học của Học viện Quân y, từ đó, mỗi cán bộ, bác sĩ và học viên giữ vững đạo đức nghề nghiệp, tính trung thực và sự minh bạch trong suốt quá trình nghiên cứu và công bố; biết cách tư duy xây dựng cấu trúc bài báo chuẩn mực, kỹ thuật xử lý và trình bày dữ liệu, kinh nghiệm lựa chọn tạp chí trước khi hoàn thiện bản thảo...; hiểu rõ hơn các nội dung trọng tâm trong Quy chế hoạt động của Tạp chí Y Dược học Quân sự, giúp các bản thảo được thực hiện đúng chuẩn, nhanh chóng tiếp cận quy trình xuất bản…

Phát biểu khai mạc, Đại tá, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Quân y cho biết, từ thực tiễn khám, chữa bệnh và đào tạo, Học viện Quân y đã tích lũy được nguồn số liệu lâm sàng phong phú, có giá trị. Tuy nhiên, một số công trình tâm huyết của Học viện mới chỉ dừng ở phạm vi báo cáo nội bộ hoặc chưa được khai thác, nâng tầm có hiệu quả.

Phó Giám đốc Học viện Quân y cho rằng, sự khác biệt giữa một kết quả nghiên cứu còn nằm trên giấy và một công trình được cộng đồng y khoa thế giới công nhận đôi khi không nằm ở quy mô đề tài, mà nằm ở cách tư duy và trình bày theo ngôn ngữ khoa học quốc tế. Một đề tài nghiên cứu dù được thiết kế bài bản, kết quả thu được có giá trị lâm sàng hay thực tiễn cao, nhưng nếu không được đóng gói và trình bày dưới dạng một bài báo khoa học chuẩn mực, thì tri thức đó vẫn chưa thể lan tỏa và đóng góp trọn vẹn cho cộng đồng y khoa.

Đại tá, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Quân y phát biểu khai mạc tập huấn.

Để lớp tập huấn đạt được các yêu cầu đề ra, Đại tá, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc đề nghị các cán bộ, giảng viên, bác sĩ, học viên, sinh viên phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sâu các nội dung; chủ động, thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc thực tế; đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực, có tính khả thi cao.

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện Quân y tin tưởng, với tinh thần cầu thị, niềm đam mê khoa học và sự dẫn dắt, chia sẻ tận tình của các báo cáo viên hôm nay, Học viện Quân y sẽ được chứng kiến thêm nhiều công trình nghiên cứu giá trị của Học viện được xướng tên trên các tạp chí khoa học uy tín.

Báo cáo viên trực tiếp giảng dạy, trao đổi tại buổi tập huấn.

Phó Giám đốc Học viện Quân y đề nghị, sau tập huấn, cán bộ, giảng viên, bác sĩ, học viên, sinh viên cần áp dụng ngay những kỹ năng, kinh nghiệm thu hái được để rà soát, chỉnh sửa và nâng tầm các bản thảo nghiên cứu đang dở dang; đề cao nguyên tắc liêm chính khoa học trong từng số liệu, từng bài viết.

Đồng chí Phó Giám đốc Học viện Quân y cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị cùng Tạp chí Y Dược học Quân sự tiếp tục rà soát, duy trì và nâng cao chất lượng các chính sách hỗ trợ, tư vấn phương pháp luận và thủ tục xuất bản; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về môi trường, thời gian và nguồn lực để cán bộ, sinh viên, học viên tự tin đẩy mạnh công bố khoa học trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế.