Học viện Quân y nâng cao chất lượng công tác tuyên huấn

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Chiều 23/9, tại Hà Nội, Đoàn công tác Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) do Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, khảo sát, nắm tình hình hoạt động công tác tuyên huấn đợt 2 năm 2026 tại Học viện Quân y.

Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận, Chính ủy Học viện Quân y cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện tiếp đoàn.

Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận, Chính ủy Học viện Quân y phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quân y đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác tuyên huấn, bám sát nhiệm vụ chính trị và đặc điểm hoạt động của nhà trường Quân đội.

Công tác tuyên huấn được gắn với nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, điều trị, hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng và sẵn sàng chiến đấu; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ và người lao động.

Học viện chú trọng quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; chủ động thông tin, định hướng tư tưởng trước những vấn đề mới, phức tạp. Nội dung, hình thức tuyên truyền luôn được đổi mới, kết hợp giữa các hình thức tuyên truyền truyền thống với khai thác hiệu quả Trang thông tin điện tử, nền tảng số, hệ thống truyền thanh và các phương tiện trực quan.

Công tác giáo dục chính trị, giáo dục khoa học xã hội và nhân văn, phổ biến, giáo dục pháp luật được duy trì nền nếp, gắn với yêu cầu nhiệm vụ của từng đối tượng. Công tác nắm, quản lý và định hướng tư tưởng được tăng cường; hoạt động tuyên truyền miệng, báo cáo viên được chú trọng, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Học viện.

Cùng với đó, Học viện Quân y chủ động triển khai các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường nắm, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Công tác thi đua, khen thưởng, tuyên truyền báo chí, văn hóa, văn nghệ được gắn với nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của bộ đội.

Học viện cũng tăng cường phối hợp các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội, kịp thời tuyên truyền những kết quả nổi bật trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám, chữa bệnh và thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh, truyền thống và những kết quả hoạt động của Học viện Quân y.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác Cục Tuyên huấn kiểm tra thực tế tại một số cơ quan, đơn vị; trao đổi, đánh giá kết quả công tác tuyên huấn và thống nhất một số nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Đoàn công tác kiểm tra công tác tuyên huấn của Học viện Quân y.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Tống Văn Thanh ghi nhận, biểu dương những kết quả Học viện Quân y đạt được trong công tác tuyên huấn thời gian qua. Đồng chí yêu cầu Học viện tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị; chủ động nắm, quản lý, định hướng tư tưởng; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong đơn vị.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Tống Văn Thanh đề nghị Học viện Quân y tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành công tác tuyên huấn theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị và đặc điểm thực tế của đơn vị; qua đó góp phần xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, điều trị và các nhiệm vụ được giao.