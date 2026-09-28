Học viện Quân y huấn luyện sát thực tế cho sĩ quan quân nhân dự bị

Quang cảnh lớp huấn luyện. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Tham dự lớp huấn luyện có đại biểu các cơ quan chức năng của Học viện Quân y cùng 54 sĩ quan quân nhân dự bị.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Phạm Đức Tiếp, Phó Giám đốc Học viện Quân y biểu dương các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp, tích cực chuẩn bị nội dung, chương trình, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ huấn luyện; đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của các sĩ quan quân nhân dự bị.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, quản lý tốt quân số, bảo đảm huấn luyện đúng kế hoạch, an toàn, thiết thực và hiệu quả.

Thiếu tướng Phạm Đức Tiếp, Phó Giám đốc Học viện Quân y phát biểu khai mạc lớp huấn luyện.

Nhấn mạnh huấn luyện sĩ quan quân nhân dự bị là nội dung quan trọng trong xây dựng lực lượng dự bị động viên, Thiếu tướng Phạm Đức Tiếp yêu cầu chương trình huấn luyện phải bám sát chức trách, nhiệm vụ của sĩ quan quân y và yêu cầu bảo đảm quân y trong thực tiễn. Nội dung cần tập trung vào y học quân sự, nội khoa, ngoại khoa dã chiến; tổ chức cấp cứu, phân loại, vận chuyển, thu dung và điều trị thương binh, bệnh binh; đồng thời rèn luyện năng lực tổ chức, chỉ huy, quản lý và hiệp đồng giữa các bộ phận.

Theo đồng chí Phó Giám đốc Học viện, hiệu quả huấn luyện phải được thể hiện ở khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế, nhất là trong điều kiện cơ động, dã ngoại, phân tán và khi tình huống phát sinh nhanh, phức tạp. Vì vậy, cần tăng cường các nội dung thực hành, bài tập tình huống; xác định rõ trách nhiệm của người chỉ huy, nhiệm vụ của từng bộ phận và phương thức phối hợp, qua đó rèn luyện khả năng xử trí chủ động, linh hoạt.

Thiếu tướng Phạm Đức Tiếp yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, lấy khả năng thực hành và xử trí tình huống làm cơ sở đánh giá; đồng thời cần tập trung vào những nội dung cốt lõi, thiết thực, tránh dàn trải; kịp thời bổ sung những nội dung học viên còn hạn chế.

Các đại biểu và sĩ quan quân nhân dự bị chụp ảnh chung.

Đối với học viên, Phó Giám đốc Học viện Quân y Phạm Đức Tiếp yêu cầu chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, nội quy của Học viện; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động học tập, tích cực trao đổi kinh nghiệm và chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành. Mỗi học viên cần gắn nội dung được huấn luyện với chức trách, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị, qua đó nâng cao khả năng tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng và thực hành chuyên môn khi được động viên.

Thông qua lớp huấn luyện, Học viện Quân y góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan quân y dự bị, đáp ứng yêu cầu bổ sung lực lượng và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quân y khi có lệnh động viên.