Lãnh đạo Học viện Quân y trao chứng nhận và tặng hoa chúc mừng các giảng viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp Học viện năm 2026. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Gặp mặt kỷ niệm là dịp để Học viện Quân y tôn vinh nghề dạy học, tri ân những người đã dành tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm cho sự nghiệp trồng người; đồng thời ôn lại truyền thống, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Học viện và ngành quân y.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu nghe Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Quân y đọc thư của đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng gửi đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2026.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y trân trọng gửi lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ; các nhà giáo lão thành, các thầy giáo, cô giáo, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ, người lao động trong Học viện.

Đồng chí Giám đốc Học viện Quân y nhấn mạnh, hơn 77 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giảng viên của Học viện đã không ngừng nỗ lực, tận tụy với sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhân dân. Nhiều thế hệ học viên trưởng thành từ mái trường này đã trở thành những cán bộ, thầy thuốc, nhà khoa học có uy tín, đảm nhiệm những cương vị quan trọng trong Quân đội và ngành y tế; có mặt trên mọi miền Tổ quốc, tại các bệnh viện, đơn vị, địa bàn khó khăn, trong những nhiệm vụ cứu chữa thương binh, bệnh binh, phòng, chống dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn và thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Những đóng góp đó có dấu ấn sâu đậm của các thế hệ nhà giáo Học viện. Các đồng chí không chỉ truyền trao kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn mà còn trao truyền bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần tận tụy và trách nhiệm với người bệnh. Có những cống hiến không được ghi nhận bằng những thành tích cụ thể, nhưng đã lặng lẽ kết tinh trong sự trưởng thành của mỗi học viên, trong từng ca bệnh được cứu chữa và trong sự phát triển của ngành Quân y. Đó là niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm mà mỗi nhà giáo hôm nay cần tiếp tục gìn giữ, phát huy.

Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y trình bày diễn văn kỷ niệm.

Năm học 2025-2026, Học viện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là: Công tác giáo dục, đào tạo tiếp tục được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm nội dung, chương trình cho các đối tượng học viên quân y, dân y và học viên quốc tế; Học viện đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và tổ chức đào tạo; triển khai thí điểm mô hình “Sư phạm thông minh, lớp học thông minh, giảng viên số, học viên số”.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên từng bước được chuẩn hóa về trình độ, năng lực ngoại ngữ và phương pháp giảng dạy. Đến nay, Học viện có 418 cán bộ, giảng viên đạt trình độ tiếng Anh từ B1 trở lên. Trong năm học, có 2 nhà giáo được bổ nhiệm chức danh Giáo sư, 9 nhà giáo được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục có bước phát triển, gắn kết ngày càng chặt chẽ với đào tạo và thực tiễn khám, chữa bệnh. Học viện đã nghiệm thu 103 đề tài cấp Học viện, 5 đề tài cấp Bộ Quốc phòng và 1 đề tài cấp Nhà nước; đề xuất 6 nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp quốc gia và 18 nhiệm vụ cấp Bộ Quốc phòng giai đoạn 2026-2030...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến đề nghị toàn Học viện, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, giảng viên, tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo; tiếp tục đổi mới đồng bộ nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục, đào tạo, lấy người học làm trung tâm, lấy năng lực thực tiễn làm thước đo chất lượng; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có phẩm chất, năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn chặt với nhiệm vụ đào tạo và điều trị; chăm lo xây dựng môi trường giáo dục quân sự, y khoa mẫu mực, nhân văn, kỷ luật và trách nhiệm.

Đồng chí Giám đốc Học viện Quân y cũng đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp phân công rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện. Đối với mỗi nhà giáo, cần xác định đổi mới không phải là yêu cầu mang tính phong trào, mà là trách nhiệm tự thân; chất lượng bài giảng, hiệu quả nghiên cứu và sự trưởng thành của người học chính là thước đo thiết thực nhất cho tâm huyết, năng lực và uy tín của người thầy.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Học viện Quân y tặng hoa các Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú nguyên là thủ trưởng Học viện qua các thời kỳ; tặng hoa chúc mừng các nhà giáo đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng năm 2026; trao chứng nhận cho các nhà giáo được công nhận chức danh Giảng viên cao cấp; trao danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp Học viện năm học 2025-2026; công bố quyết định khen thưởng và trao thưởng của Quỹ khích lệ học viên giỏi (IBS).

Lãnh đạo Học viện Quân y tặng hoa chúc mừng các nhà giáo đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng năm 2026.

Lãnh đạo Học viện Quân y trao chứng nhận và tặng hoa chúc mừng các nhà giáo được công nhận chức danh Giảng viên cao cấp.

Lãnh đạo Học viện Quân y trao tặng khen thưởng Quỹ khích lệ học viên giỏi năm học 2025-2026.

Nhân dịp này, Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Tụ, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Quân y tặng Học viện Quân y cuốn sách “Giáo sư Nguyễn Tụ với ngành quân y”; Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Chính, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y tặng Học viện Quân y cuốn sách “Trung tướng Nguyễn Trọng Hợp trọn đời vì sự nghiệp cách mạng".