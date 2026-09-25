Học viện Quân y đưa nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị vào thực tiễn

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Tham dự hội nghị có Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác và Phân hiệu phía nam, với hơn 1.400 cán bộ, nhân viên, học viên tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi và điểm mới của 5 nghị quyết, 1 chỉ thị của Bộ Chính trị, tập trung vào các vấn đề về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; công tác người Việt Nam ở nước ngoài; phát triển du lịch Việt Nam; chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Các chuyên đề làm rõ những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, đồng thời liên hệ với yêu cầu thực tiễn của Quân đội và Học viện, góp phần thống nhất nhận thức về trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện.

Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quân y quán triệt nghị quyết.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y nhấn mạnh, giá trị của nghị quyết, chỉ thị được thể hiện ở khả năng đi vào cuộc sống và tạo ra những chuyển biến cụ thể. Vì vậy, học tập, quán triệt phải gắn với vận dụng, không dừng ở việc nắm nội dung hay hoàn thành chương trình. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng công tác và những chuyển biến ở từng cơ quan, đơn vị phải là căn cứ đánh giá hiệu quả triển khai.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện yêu cầu Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị; bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi quản lý được nghiên cứu, học tập, quán triệt đầy đủ các nội dung theo quy định.

Cùng với đó, cần chú trọng những vấn đề liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị để thống nhất nhận thức và hành động.

Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, các cấp ủy, người đứng đầu phải lựa chọn đúng trọng tâm, cụ thể hóa những nội dung phù hợp thành chương trình, kế hoạch công tác; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, thời gian và kết quả cần đạt. Quá trình thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá, kịp thời phát hiện vấn đề phát sinh, tháo gỡ khó khăn và điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp, bảo đảm nghị quyết, chỉ thị trở thành cơ sở định hướng hoạt động lãnh đạo, chỉ huy và thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị.

Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nghiêm Đức Thuận cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, phát huy trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm, chủ động và quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; khắc phục tư tưởng cầu an, ngại khó, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh cần được thể hiện trong phương pháp lãnh đạo, tác phong công tác và cách giải quyết công việc hằng ngày. Các cơ quan, đơn vị phải sâu sát thực tiễn, chủ động nhận diện những vấn đề mới, kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị được Học viện gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XXIII; tập trung nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị vào chương trình hành động, kế hoạch công tác và nghị quyết lãnh đạo của cấp mình. Các cơ quan chức năng nghiên cứu đưa những nội dung phù hợp vào chương trình giáo dục, đào tạo; đồng thời chủ động nắm tình hình tư tưởng, định hướng thông tin, phát huy vai trò của các lực lượng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Qua đó, Học viện Quân y từng bước cụ thể hóa các chủ trương của Đảng thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc thù đơn vị, tạo chuyển biến trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, điều trị và xây dựng Học viện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.