Học viện Phụ nữ Việt Nam: Tiếp nối bước chạy là quyết tâm xây dựng môi trường không khói thuốc

PGS.TS Trần Quang Tiến (thứ 4 từ phải sang, hàng trước), Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, cùng các cán bộ, giảng viên Học viện hào hứng tham gia Giải chạy

Khuôn viên hồ Bảy Mẫu (Công viên Thống Nhất, Hà Nội) sáng nay nhộn nhịp hơn thường lệ khi gần 2.000 người cùng hội tụ về tham gia Giải chạy. Trên chặng đường gần 3km, mỗi bước chân không chỉ là thói quen rèn luyện thể chất hằng ngày, mà còn gửi gắm mong muốn về một không gian sống trong lành, xanh tươi.

182 cán bộ, sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam tham gia Giải chạy

Nổi bật trong dòng người hào hứng ấy là đoàn cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam. Chị Nguyễn Thị Phương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Học viện - chia sẻ: "Đến với giải chạy hôm nay, tập thể Học viện Phụ nữ Việt Nam mong muốn cùng cộng đồng lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường, hướng tới một không gian sống không khói thuốc".

Chị Nguyễn Thị Phương - Chủ tịch Công đoàn Học viện Phụ nữ Việt Nam

Theo chị Phương, hành trình gần 3km quanh hồ Bảy Mẫu không dừng lại ở vạch đích. Ngay sau sự kiện, Công đoàn và Nhà trường sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động thiết thực nhằm khuyến khích đoàn viên, sinh viên duy trì nếp sống văn minh, kiên quyết "nói không" với khói thuốc ngay từ giảng đường.

Tập thể Học viện Phụ nữ Việt Nam mong muốn cùng cộng đồng lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường, hướng tới một không gian sống không khói thuốc

Sự hưởng ứng nhiệt tình của các bạn trẻ lần này là kết quả của cả một quá trình bền bỉ xây dựng văn hóa "học đường không khói thuốc" tại Học viện. Trước đó, chiến dịch "Vì một Học viện Phụ nữ Việt Nam không khói thuốc" đã được triển khai sinh động qua nhiều hình thức. Đáng chú ý là triển lãm 40 bức tranh do chính sinh viên sáng tác, thể hiện trực quan tác hại của thuốc lá qua những hình ảnh ấn tượng.

Học viện Phụ nữ Việệt Nam được ghi nhận là Tổ chức không khói thuốc

Không dừng ở những quy định hành chính, Học viện còn tạo dựng các không gian đối thoại cởi mở qua tọa đàm chuyên đề phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Bộ Y tế và các tổ chức quốc tế. Các mô hình như "Đội Chiến binh không khói" hay các chiến dịch truyền thông số do chính các câu lạc bộ sinh viên vận hành đã biến mỗi bạn trẻ thành một "tác nhân thay đổi" tích cực.

Trển lãm tranh "Vì một Học viện Phụ nữ Việt Nam không khói thuốc"

Đại diện Ban Lãnh đạo Học viện nhấn mạnh, sự thay đổi bền vững chỉ thực sự bắt đầu khi mỗi cá nhân nhận thức rõ giá trị của sức khỏe, chủ động từ chối thuốc lá và có ý thức bảo vệ những người xung quanh.

Từ vạch đích Công viên Thống Nhất trở về trường, thông điệp "Không khói thuốc - Không gian sống lành mạnh - Tương lai khỏe mạnh" sẽ tiếp tục được hiện thực hóa trong từng thói quen nhỏ nhất của mỗi cán bộ, giảng viên và sinh viên. Bởi một môi trường học đường an toàn không chỉ nằm trên những tấm bảng quy định, mà được dựng xây từ chính sự kiên định và trách nhiệm của cả một tập thể.