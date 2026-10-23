Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM chiêu sinh các lớp chứng chỉ ngoại ngữ Phật học khóa 6

Thông báo cho biết, ​Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM chiêu sinh các lớp chứng chỉ ngoại ngữ Phật học, cụ thể:

* Các lớp sơ cấp:

Tiếng Nhật A1: sáng thứ Hai hàng tuần;

Cổ ngữ Tây Tạng A1: sáng thứ Bảy hàng tuần;

Cổ ngữ Tây Tạng A1: tối thứ Năm hàng tuần;

Cổ ngữ Sanskrit A1: chiều thứ Tư hàng tuần;

Pāli A1: tối thứ Bảy hàng tuần;

Pāli A1: chiều thứ Bảy hàng tuần;

Đọc dịch Kinh trung bộ bằng tiếng Pāli A1: tối thứ Sáu hàng tuần.

* Các lớp trên sơ cấp (học tiếp nối):

Trung văn Phật pháp A2: chiều thứ Hai hàng tuần;

Trung văn Phật pháp B1: sáng thứ Bảy hàng tuần;

Cổ ngữ Tây Tạng B1: chiều thứ Ba hàng tuần;

Tiếng Nhật B1: sáng thứ Tư hàng tuần;

Tiếng Nhật A2: chiều thứ Tư hàng tuần;

Cổ ngữ Sanskrit B2: chiều thứ Tư hàng tuần;

Hán văn A2: chiều thứ Tư hàng tuần;

Hán văn D1: chiều thứ Sáu hàng tuần;

Hán văn C1: chiều thứ Sáu hàng tuần;

Hán văn B1: chiều thứ Bảy hàng tuần;

Pāli B2: chiều thứ Sáu hàng tuần;

Anh văn Phật pháp A2: sáng thứ Bảy hàng tuần;

Anh văn Phật pháp B1: chiều thứ Bảy hàng tuần.

Lưu ý: môn tiếng Nhật là môn ngoại ngữ, không phải là tiếng Nhật Phật pháp.

Khai giảng: 28-12-2026 (nhằm ngày 20-11- Bính Ngọ).

Thi cuối khóa: 12-4-2027 (nhằm ngày 6-3-Đinh Mùi).

Địa điểm học: Cơ sở I Học viện (750 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, TP.HCM).

Lệ phí ghi danh: 100.000VNĐ (một trăm ngàn đồng).

​Học phí: 1.000.000 VNĐ/lớp (nộp trực tiếp tại Văn phòng vào ngày nhập học).

Đăng ký online tại địa chỉ: https://www.vbu.edu.vn/CCNN, từ ngày 24-10 đến 24-12-2026.

Danh sách đăng ký thành công sẽ được đăng tải ở: https://www.vbu.edu.vn.

Xem Thông báo chiêu sinh các lớp chứng chỉ ngoại ngữ TẠI ĐÂY.