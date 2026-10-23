Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM chiêu sinh các lớp chứng chỉ ngoại ngữ Phật học khóa 6
Ngày 21-10-2026, Thượng tọa Thích Giác Dũng, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM thay mặt Hội đồng Điều hành Học viện ký Thông báo chiêu sinh các lớp chứng chỉ ngoại ngữ.
Thông báo cho biết, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM chiêu sinh các lớp chứng chỉ ngoại ngữ Phật học, cụ thể:
* Các lớp sơ cấp:
Tiếng Nhật A1: sáng thứ Hai hàng tuần;
Cổ ngữ Tây Tạng A1: sáng thứ Bảy hàng tuần;
Cổ ngữ Tây Tạng A1: tối thứ Năm hàng tuần;
Cổ ngữ Sanskrit A1: chiều thứ Tư hàng tuần;
Pāli A1: tối thứ Bảy hàng tuần;
Pāli A1: chiều thứ Bảy hàng tuần;
Đọc dịch Kinh trung bộ bằng tiếng Pāli A1: tối thứ Sáu hàng tuần.
* Các lớp trên sơ cấp (học tiếp nối):
Trung văn Phật pháp A2: chiều thứ Hai hàng tuần;
Trung văn Phật pháp B1: sáng thứ Bảy hàng tuần;
Cổ ngữ Tây Tạng B1: chiều thứ Ba hàng tuần;
Tiếng Nhật B1: sáng thứ Tư hàng tuần;
Tiếng Nhật A2: chiều thứ Tư hàng tuần;
Cổ ngữ Sanskrit B2: chiều thứ Tư hàng tuần;
Hán văn A2: chiều thứ Tư hàng tuần;
Hán văn D1: chiều thứ Sáu hàng tuần;
Hán văn C1: chiều thứ Sáu hàng tuần;
Hán văn B1: chiều thứ Bảy hàng tuần;
Pāli B2: chiều thứ Sáu hàng tuần;
Anh văn Phật pháp A2: sáng thứ Bảy hàng tuần;
Anh văn Phật pháp B1: chiều thứ Bảy hàng tuần.
Lưu ý: môn tiếng Nhật là môn ngoại ngữ, không phải là tiếng Nhật Phật pháp.
Khai giảng: 28-12-2026 (nhằm ngày 20-11- Bính Ngọ).
Thi cuối khóa: 12-4-2027 (nhằm ngày 6-3-Đinh Mùi).
Địa điểm học: Cơ sở I Học viện (750 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, TP.HCM).
Lệ phí ghi danh: 100.000VNĐ (một trăm ngàn đồng).
Học phí: 1.000.000 VNĐ/lớp (nộp trực tiếp tại Văn phòng vào ngày nhập học).
Đăng ký online tại địa chỉ: https://www.vbu.edu.vn/CCNN, từ ngày 24-10 đến 24-12-2026.
Danh sách đăng ký thành công sẽ được đăng tải ở: https://www.vbu.edu.vn.
Xem Thông báo chiêu sinh các lớp chứng chỉ ngoại ngữ TẠI ĐÂY.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/hoc-vien-phat-giao-vn-tai-tphcm-chieu-sinh-cac-lop-chung-chi-ngoai-ngu-phat-hoc-khoa-6-post81389.html