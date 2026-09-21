Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội khai giảng khóa X, trao Bằng Thạc sĩ và Cử nhân Phật học khóa IX

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng - Trưởng ban Bảo trợ Học đường Học viện; Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư; Hòa thượng Thích Thanh Đạt, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện; Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo T.Ư, Viện trưởng Học viện; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng T.Ư, Phó Viện trưởng Học viện; Hòa thượng Thích Thanh Huân, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu; cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng T.Ư GHPGVN; lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội; các nhà khoa học, chuyên gia; các vị giáo sư, tiến sĩ, giảng viên và đông đảo Tăng Ni sinh Học viện.

Đại biểu tham dự

Tham dự còn có ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo Dân tộc - Ủy ban Trung ương MTTQ VN; ông Nguyễn Hữu Thiên, Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa A02 - Bộ Công an; ông Cát Ngọc Trình, Trưởng phòng Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; Trung tướng Vũ Thuật, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật - Bộ Công an; đại diện lãnh đạo chính quyền, sở, ban ngành TP.Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thanh Quyết cho biết, sự kiện này mang dấu ấn đặc biệt - kỷ niệm tròn 20 năm Học viện chuyển cơ sở về Sóc Sơn và hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X cùng 45 năm thành lập GHPGVN.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết phát biểu khai mạc

Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường luôn duy trì chất lượng cao nhờ quy tụ đội ngũ giảng sư uy tín từ Trung ương Giáo hội và các vị giáo sư tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Bên cạnh việc kết hợp nhịp nhàng giữa tu và học, tổ chức an cư cho gần 700 Tăng Ni sinh, Học viện còn phối hợp cùng các viện nghiên cứu và trường đại học uy tín tổ chức các hội thảo khoa học lớn.

Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội hiện có 950 Tăng Ni sinh theo học, gồm 450 vị học hệ Cao đẳng, Liên thông, Cử nhân và 500 vị học hệ Sau Đại học. Về cơ sở vật chất, Học viện đã được đầu tư đồng bộ, khép kín, đạt chuẩn, đáp ứng không gian tu học và nghiên cứu.

Nhân đây, Hòa thượng Viện trưởng Học viện cũng sách tấn Tăng Ni sinh khóa IX, sau khi tốt nghiệp, cần giữ vững trí - đức song hành, lấy tĩnh tâm làm trụ tâm trong thời đại công nghệ để không ngừng hoàn thiện bản thân, luôn tự hào là công dân tốt và chức sắc mẫu mực. Đồng thời, Tăng Ni sinh cần lấy tuệ giác làm sự nghiệp, đưa đạo vào đời, mang tri thức phục vụ chúng sinh, cống hiến hết mình cho Giáo hội và đất nước Việt Nam.

Tặng Bằng tuyên dương công đức

Tai buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Học viện đại diện Ban Tổ chức công bố các quyết định khen thưởng và tặng Bằng tuyên dương công đức đối với các giảng sư, giảng viên học viện, Tăng Ni đạt thành tích xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ; cũng như các chùa, đạo tràng và cá nhân Phật tử đã hỗ trợ Học viện.

Tiếp đó, Thượng tọa Đạo Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Học viện công bố quyết định công nhận tốt nghiệp hệ Cử nhân Phật học khóa IX, hệ Cử nhân Liên thông khóa III đợt 2, quyết định công nhận học vị và cấp bằng Thạc sĩ Phật học năm 2026; đồng thời công bố các quyết định trúng tuyển hệ Cử nhân khóa X; Thạc sĩ và Tiến sĩ khóa IX.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Quảng Tùng tán dương công đức và những thành tựu mà tập thể Ban Giám hiệu cùng toàn thể Tăng Ni sinh Học viện đã đạt được trong suốt chặng đường qua. Hòa thượng nhấn mạnh, môi trường giáo dục của Học viện không chỉ là nơi đào tạo tri thức Phật học và thế học mà còn là cái nôi rèn luyện đạo hạnh, phẩm chất của sứ giả Như Lai.

Hòa thượng sách tấn toàn thể Tăng Ni sinh các khóa hãy luôn tinh tấn tu học, giữ gìn giới luật, lấy tinh thần lục hòa làm nền tảng, biến những kiến thức đã học thành tuệ giác thực tiễn để phụng sự Đạo pháp và dân tộc. Hòa thượng cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền, các cơ quan ban ngành Trung ương và địa phương đối với sự nghiệp giáo dục Phật giáo, đồng thời chúc cho Học viện ngày càng phát triển vững mạnh, trở thành trung tâm đào tạo Tăng tài uy tín của Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng Viện trưởng Học viện khởi trống khai giảng

Trong niềm hoan hỷ, Hòa thượng Viện trưởng Học viện đã gióng trống khai giảng năm học mới 2026-2027.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Quang cảnh buổi lễ