Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội khai giảng Khóa X

C

hất lượng đào tạo không ngừng nâng cao

Năm học này, Học viện có gần 300 tăng, ni sinh Khóa IX tốt nghiệp, đồng thời chào đón gần 400 tăng, ni sinh Khóa X và các học viên hệ Sau đại học nhập học. Hiện quy mô đào tạo của Học viện đạt hơn 1.200 tăng, ni sinh.

Sau khi Khóa IX ra trường, Học viện tiếp tục đào tạo 950 tăng, ni sinh, trong đó có 450 sinh viên hệ Cao đẳng, Liên thông, Cử nhân và 500 học viên hệ Sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ).

Toàn cảnh Lễ khai giảng Khóa X và trao bằng Thạc sĩ, Cử nhân Phật học Khóa IX. Ảnh: HP

Cơ sở vật chất của Học viện sau 20 năm chuyển về cơ sở Sóc Sơn đã hoàn thiện đồng bộ, khép kín từ không gian tu học, sinh hoạt, nghiên cứu khoa học đến rèn luyện thân tâm, phục vụ tốt cho hơn 1.000 tăng, ni sinh tu học thường xuyên.

Cùng với việc nâng cấp hạ tầng, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học luôn là ưu tiên hàng đầu. Học viện áp dụng khung chương trình chuẩn do Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương biên soạn, quy tụ đội ngũ giảng sư là chư Tôn đức uy tín cùng các giáo sư, chuyên gia đầu ngành từ Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Đáng chú ý, tuyển sinh hệ Sau Đại học năm 2026 đạt con số kỷ lục với 102 học viên trúng tuyển (91 thạc sĩ, 11 nghiên cứu sinh tiến sĩ), khẳng định niềm tin và uy tín ngày càng cao của cơ sở đào tạo.

Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, trao bằng Thạc sĩ Phật học cho các học viên. Ảnh: TT

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, ni sinh Thích Nữ Như Pháp (thế danh Nguyễn Thị Huyền) - tân Thủ khoa hệ Cử nhân Phật học, đã bày tỏ niềm vinh dự khi hoàn thành xuất sắc đề tài "Giới Bồ Tát trong đời sống tu tập hiện nay của tăng, ni và cư sĩ Phật tử".

Tốt nghiệp xuất sắc, ni sinh chia sẻ định hướng ứng dụng giáo lý Bồ Tát Đạo vào đời sống qua các hành động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và hòa giải xung đột, đồng thời tích cực ứng dụng công nghệ số để lan tỏa Phật pháp trong thời đại mới.

Lan tỏa giá trị Phật giáo trong kỷ nguyên mới

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, nhấn mạnh, giáo dục Phật giáo luôn đặt tiêu chí "trí - đức song hành". Trong sự vận động của thời đại công nghệ, tăng, ni sinh cần giữ tinh thần tĩnh tâm để vận động phù hợp với quy luật khách quan, luôn tự hoàn thiện bản thân để "làm người tốt trước khi làm chức sắc tốt".

Gửi lời nhắn nhủ tới các tân thạc sĩ và cử nhân Phật học Khóa IX trước hành trình mới, Hòa thượng - Viện trưởng khích lệ tăng, ni sinh lấy tri thức lịch sử, văn hóa Phật giáo và dân tộc làm điểm tựa; lấy việc tu học làm chính, lấy tuệ giác làm sự nghiệp và lấy lợi lạc quần sinh làm mục đích cứu cánh.

Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HP

"Thành công đẹp nhất của người tu hành sau khi rời Học viện là đưa Đạo vào Đời, đưa kiến thức và nhận thức vào thực tiễn cuộc sống để tri ân Phật tổ, báo đáp thầy Tổ, nhất tâm phục vụ Nhân dân và cống hiến cho xã hội, xứng đáng là người con của Phật, người công dân mẫu mực của đất nước", Hòa thượng Thích Thanh Quyết gửi gắm.

Buổi lễ khép lại trong hồi trống khai trường rộn rã, mở ra một chặng đường học tập và phụng sự mới cho hàng trăm tăng, ni sinh; tiếp tục khẳng định vai trò của Học viện trong việc đào tạo nguồn tăng tài "đủ tài, đủ đức" cho Giáo hội và đất nước.