GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Mai Đan

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, chúc mừng hai tân Phó Giám đốc, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các cán bộ được bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, tinh thần trách nhiệm và đổi mới sáng tạo, cùng tập thể lãnh đạo xây dựng Học viện ngày càng phát triển.

Học viện đang triển khai các định hướng đầu tư nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu, trong đó có việc xây dựng Dự án Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2 với quy mô dự kiến khoảng 2.000 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng góp phần hiện đại hóa cơ sở vật chất, phát triển hệ thống phòng thí nghiệm, nâng cao năng lực nghiên cứu công nghệ lõi và thúc đẩy ứng dụng các thành tựu khoa học vào thực tiễn sản xuất.

PGS.TS. Nguyễn Việt Long (ngoài cùng bên trái) và TS. Lê Vũ Quân được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: Mai Đan.

Bên cạnh đó, Học viện tiếp tục chú trọng mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường liên kết với doanh nghiệp và địa phương, gắn hoạt động đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn của ngành nông nghiệp và thị trường lao động.

Thay mặt hai tân Phó Giám đốc, TS Lê Vũ Quân khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Giám đốc lấy chất lượng đào tạo, hiệu quả nghiên cứu khoa học và khả năng đóng góp cho thực tiễn làm thước đo. Đồng thời, ưu tiên chuyển đổi số trong quản trị, tinh giản thủ tục, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và tài sản công, tạo môi trường thuận lợi cho giảng viên, sinh viên nghiên cứu, sáng tạo.

Theo Quyết định số 1612 ngày 20/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một trong 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt của Thủ đô. Học viện đặt mục tiêu đến năm 2040 nằm trong nhóm 150 đại học hàng đầu châu Á, từng bước khẳng định vị thế trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trong lĩnh vực khởi nghiệp, từ năm 2014 đến nay, Học viện đã tổ chức 10 cuộc thi Khởi nghiệp nông nghiệp, thu hút 1.550 dự án, trong đó hơn 50% do sinh viên Học viện thực hiện. Nhiều dự án đã phát triển thành doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy ứng dụng tri thức vào sản xuất và kinh doanh.

Ban Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam gồm 5 thành viên. Ảnh Mai Đan

Sau kiện toàn, Ban Giám đốc Học viện gồm 5 thành viên, do GS.TS Nguyễn Thị Lan làm Giám đốc; bốn Phó Giám đốc gồm PGS.TS Vũ Ngọc Huyên, PGS.TS Nguyễn Công Tiệp, PGS.TS Nguyễn Việt Long và TS Lê Vũ Quân.