Đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc NHNN phát biểu tại buổi lễ

Lễ kỷ niệm năm nay diễn ra trong dịp Học viện Ngân hàng tròn 65 năm xây dựng và phát triển. Đây không chỉ là dịp để các thế hệ thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học và các thế hệ người học cùng ôn lại những dấu mốc đáng tự hào, mà còn là thời điểm có ý nghĩa để nhìn lại hành trình đã qua, trân trọng những đóng góp của các thế hệ đi trước và cùng suy ngẫm về trách nhiệm của mỗi chúng ta đối với chặng đường phát triển tiếp theo của Học viện.

Dấu ấn 65 năm xây dựng và trưởng thành

Phát biểu khai mạc buổi lễ, PGS.TS Bùi Hữu Toàn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Ngân hàng khẳng định, “Tôn sư trọng đạo”, “Uống nước nhớ nguồn” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Nghề dạy học, nghề trồng người luôn được xã hội ghi nhận, tôn trọng và thậm chí được tôn vinh là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Nhắc đến người thầy là nhắc đến tri thức, nhắc đến văn hóa, nhắc đến những giá trị nhân văn cao quý và là trung tâm giữ vai trò quan trọng trong việc thành bại của quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, của dân tộc.

PGS.TS Bùi Hữu Toàn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Ngân hàng phát biểu tại buổi lễ

“Học viện Ngân hàng của chúng ta năm nay tròn 65 năm xây dựng và phát triển với nhiều cung bậc và nhiều sự thay đổi về mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ. Có thể nói rằng 65 năm là một khoảng thời gian quá ngắn so với sự trường tồn của tri thức, của sự nghiệp giáo dục đào tạo, nhưng cũng đủ dài để xây dựng nên một truyền thống tốt đẹp, khẳng định được vị thế, được tầm vóc của một trường đại học uy tín cao, được Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, sinh viên, phụ huynh, nhà tuyển dụng và toàn xã hội ghi nhận”, PGS.TS Bùi Hữu Toàn nhấn mạnh.

Đặc biệt là trong năm học 2025 – 2026 vừa qua, Học viện Ngân hàng đã đạt được rất nhiều thành tựu trên tất cả các mặt như công tác xây dựng cơ chế quy chế, công tác bộ máy, nhân sự, phát triển nguồn lực; công tác tuyển sinh, công tác đào tạo, quản lý đào tạo, công tác phát triển chương trình đào tạo, công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định đánh giá ngoài theo chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo và theo chuẩn quốc tế AUN-QA; công tác nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; công tác hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế; công tác tài chính, cơ sở vật chất, hỗ trợ đào tạo và trách nhiệm cộng đồng. Trong đó, chất lượng đào tạo luôn được chú trọng, duy trì và nâng tầm, được xã hội, nhà tuyển dụng đánh giá rất cao.

Trong bối cảnh hiện nay khi đất nước đã, đang có nhiều chủ trương, chính sách đột phá, nhiều quyết sách mạnh mẽ và toàn diện với mục tiêu vươn mình, phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tri thức được xác định giữ vai trò là trọng tâm mang tính quyết định.

Do vậy, PGS.TS Bùi Hữu Toàn nhấn mạnh, “Vị trí vai trò của nhà khoa học, của các thầy giáo, cô giáo lại càng được nâng lên với yêu cầu ngày càng cao hơn. Mỗi nhà khoa học, mỗi giảng viên ý thức được trọng trách của mình, không ngừng trau dồi tri thức mới và nâng cao trình độ, tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để có những đóng góp xứng đáng, quan trọng vào sự phát triển chung của Học viện Ngân hàng, của ngành Ngân hàng và của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Thống đốc NHNN nhấn mạnh, dân tộc Việt Nam luôn coi trọng tri thức, đề cao đạo lý tôn sư trọng đạo và dành sự trân trọng đặc biệt đối với những người thầy và những người cô. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Học viện Ngân hàng đã từng bước trưởng thành từ một cơ sở đào tạo bồi dưỡng cán bộ phục vụ ngành Ngân hàng, Học viện Ngân hàng đã phát triển thành một cơ sở giáo dục đại học uy tín, từng bước mở rộng các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, đóng góp ngày càng tích cực cho sự phát triển của đất nước và được toàn xã hội công nhận.

Trong suốt chặng đường đó, Học viện luôn gắn bó với sự phát triển của ngành Ngân hàng và đồng hành cùng sự phát triển kinh tế của đất nước. Nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên đã tận tâm đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành; nhiều thế hệ sinh viên, học sinh trưởng thành từ mái trường thân yêu này và hiện đang đảm nhiệm các vị trí công tác quan trọng tại Ngân hàng Nhà nước, tại các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và nhiều lĩnh vực khác trong nền kinh tế.

Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định những định hướng quan trọng, đặt ra những đổi mới mạnh mẽ về tư duy, về phương thức quản trị, quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục. Những định hướng này có ý nghĩa thiết thực đối với Học viện Ngân hàng – một cơ sở giáo dục đại học trực thuộc NHNN, có trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đóng góp tri thức khoa học cho sự phát triển của đất nước.

Từ yêu cầu đó, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh đề nghị, Học viện Ngân hàng tiếp tục đổi mới quản trị đại học, đẩy mạnh chuyển đổi số và sử dụng hiệu quả nguồn lực, bảo đảm phát triển Học viện theo hướng hiện đại, bền vững; tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của Học viện trong giai đoạn mới. Với vị trí là cơ sở đào tạo, nghiên cứu quan trọng của ngành Ngân hàng, Học viện cần tiếp tục phát huy năng lực nghiên cứu, chủ động tham gia giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn hoạt động của ngành cũng như là của nền kinh tế. Cần chú trọng phát triển các nhóm nghiên cứu có năng lực, nâng cao chất lượng công bố khoa học, tăng cường nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tri thức.

Đối với việc mở rộng địa điểm không gian đào tạo tại Khu Đại học Nam Cao thuộc tỉnh Ninh Bình, cần chuẩn bị chu đáo, đồng bộ về cơ sở vật chất, phương thức vận hành, bảo đảm hiệu quả đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển chung và điều kiện thực tế của Học viện. Học viện cần tiếp tục quan tâm công tác người học, nâng cao chất lượng hội nhập quốc tế, xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, kỷ cương, tạo điều kiện để sinh viên phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng, đạo đức và trách nhiệm xã hội. Quan tâm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, kỷ cương, tôn trọng sự khác biệt và đặc biệt là cần khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới và đột phá.

Bên cạnh đó, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh rất mong các thầy cô tiếp tục gìn giữ phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, không ngừng học tập, nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy và luôn dành sự quan tâm, trách nhiệm đối với các học sinh, sinh viên và các nghiên cứu sinh. Các em học sinh, học viên và nghiên cứu sinh chủ động học tập, nghiên cứu, rèn luyện và có trách nhiệm hơn với sự lựa chọn của mình để vững bước vào con đường trước mắt, hướng tới tương lai.

“NHNN sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện tốt nhất để cho Học viện Ngân hàng thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, đồng thời mong muốn Học viện tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và hoạt động, có những đóng góp càng tích cực hơn đối với sự phát triển của ngành cũng như của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh nhấn mạnh.

Nhằm góp phần khuyến khích các tập thể, cá nhân của Học viện Ngân hàng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh trao tặng khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể thuộc Học viện Ngân hàng; Thừa ủy quyền của Thống đốc, PGS.TS Bùi Hữu Toàn trao tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng và Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho 01 tập thể và 21 cá nhân thuộc Học viện Ngân hàng về thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm học 2024 – 2025 và năm học 2025 – 2026; tặng Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho 02 tập thể và 05 cá nhân của Học viện Ngân hàng trong phong trào thi đua “Bình dân học vụ số”.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: