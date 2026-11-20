Trong khuôn khổ chương trình, cũng diễn ra hoạt động trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” của Bộ VHTTDL tới các nhà giáo có nhiều đóng góp, cống hiến trong công tác giảng dạy, đào tạo và phát triển sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật.

Bí thư Đảng ủy Học viện Múa Việt Nam, TS. NSND Trần Ly Ly trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho các thầy cô giáo có nhiều đóng góp

Phó Giám đốc Phụ trách Học viện Múa Việt Nam, TS. NGƯT Nguyễn Thúy Nga trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” cho các nhà giáo có nhiều đóng góp

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Phụ trách Học viện Múa Việt Nam, TS.NGƯT Nguyễn Thuý Nga khẳng định: "Trong truyền thống văn hóa Việt Nam, người thầy luôn giữ vị trí đặc biệt. Với lĩnh vực đào tạo nghệ thuật múa, vai trò ấy càng mang những nét đặc thù.

Để đào tạo một học sinh, sinh viên trở thành nghệ sĩ có năng lực nghề nghiệp, người thầy không chỉ truyền dạy kỹ thuật biểu diễn mà còn bồi dưỡng khả năng cảm thụ, tư duy nghệ thuật, rèn luyện ý thức kỷ luật, sự bền bỉ và bản lĩnh vượt qua giới hạn của bản thân".

Tại Học viện Múa Việt Nam, nhiều thầy giáo, cô giáo đã dành phần lớn cuộc đời gắn bó với phòng tập, sân khấu và các thế hệ học trò. Kinh nghiệm nghề nghiệp được trao truyền qua từng giờ học, từng động tác, từng lần hướng dẫn, chỉnh sửa đã góp phần tạo nên nền tảng và truyền thống đào tạo của Học viện.

TS.NGƯT Nguyễn Thuý Nga bày tỏ: "Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, chúng ta trân trọng ghi nhận và tri ân những cống hiến ấy. Đồng thời, tôi cũng muốn biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong công tác quản lý, phục vụ và bảo đảm các điều kiện đào tạo. Mỗi vị trí công tác đều có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của Học viện".

TS. NGƯT Nguyễn Thúy Nga phát biểu tại chương trình

Chia sẻ về ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, TS. NGƯT Nguyễn Thúy Nga nhấn mạnh, năm 2026, ngày lễ được tổ chức trong bối cảnh đất nước tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển bền vững.

Đối với Học viện Múa Việt Nam, tinh thần ấy gắn liền với sứ mệnh đào tạo và phát triển nghệ thuật múa. Từ những giá trị đặc sắc của múa dân gian, múa dân tộc đến các loại hình múa chuyên nghiệp, mỗi tác phẩm đều mang dấu ấn văn hóa, phản ánh đời sống và tâm hồn con người Việt Nam.

Tiết mục đạt giải tại Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026

Theo TS. NGƯT Nguyễn Thúy Nga, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc cần song hành với đổi mới và sáng tạo. Học viện cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu, thực hành nghệ thuật, mở rộng giao lưu, hợp tác chuyên môn; kết hợp hài hòa giữa bảo tồn các giá trị truyền thống với tiếp thu tinh hoa nghệ thuật thế giới.

Mục tiêu không dừng ở đào tạo những nghệ sĩ có kỹ thuật biểu diễn tốt, mà còn hướng tới bồi dưỡng đội ngũ nghệ sĩ có tri thức, bản lĩnh, năng lực sáng tạo và ý thức trách nhiệm đối với nền văn hóa dân tộc.

Đó cũng là đóng góp thiết thực của Học viện Múa Việt Nam vào sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

TS. NGƯT Nguyễn Thúy Nga bày tỏ, việc tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và tuyên dương thành tích của thầy và trò trong cùng một chương trình là dịp để thêm trân trọng mối quan hệ gắn bó giữa giáo dục, văn hóa và công tác phát triển tài năng nghệ thuật.

Trong thời gian tới, bà mong muốn tập thể Học viện tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới; xây dựng môi trường giáo dục nghiêm túc, nhân văn, sáng tạo, lấy chất lượng đào tạo và sự trưởng thành của người học làm trọng tâm trong mọi hoạt động.

TS. NGƯT Nguyễn Thúy Nga tin tưởng, với tâm huyết của đội ngũ cán bộ, giảng viên, sự nỗ lực của học sinh, sinh viên cùng những giá trị truyền thống được vun đắp qua nhiều thế hệ, Học viện Múa Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển, khẳng định vai trò, vị thế trong sự nghiệp đào tạo nghệ thuật múa của đất nước.

Học viện trao thưởng cho các em sinh viên đạt thành tích tại Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026

Đặc biệt, Học viện Múa Việt Nam tổ chức tuyên dương các giảng viên, huấn luyện viên và học sinh, sinh viên đạt thành tích tại Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026.

Đối với Học viện, những kết quả đạt được tại cuộc thi là niềm vui, sự ghi nhận đối với nỗ lực của thầy và trò trong quá trình đào tạo, rèn luyện. Đây cũng là dịp để học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghệ thuật trên cả nước giao lưu, học hỏi, thể hiện năng lực chuyên môn và sức sáng tạo; qua đó góp phần đánh giá chất lượng giảng dạy, công tác đào tạo và bồi dưỡng tài năng.

Thành tích của Học viện là kết quả từ quá trình học tập, rèn luyện nghiêm túc của học sinh, sinh viên, cùng sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên và sự phối hợp của các đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ.