Quang cảnh tọa đàm.

Đại tá, TS Trần Văn Thanh, Chủ nhiệm Khoa Quân sự địa phương, Học viện Lục quân, chủ nhiệm đề tài, và Đại tá, ThS Đỗ Xuân Hùng, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5, đồng chủ trì tọa đàm.

Các đại biểu dự tọa đàm.

Dự tọa đàm có Đại tá, TS Nguyễn Hùng Tiến, Phó trưởng phòng Khoa học quân sự và Đại tá, TS Đỗ Trung Lương, Phó chủ nhiệm Khoa Chiến dịch (Học viện Lục quân), cùng đại biểu các phòng, ban chức năng thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 5.

Đại tá, ThS Đỗ Xuân Hùng, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5, phát biểu tại tọa đàm.

Đại tá, TS Trần Văn Thanh, chủ nhiệm đề tài, phát biểu kết luận tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các ý kiến tập trung làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và những yếu tố ảnh hưởng đến tác chiến phòng thủ tỉnh, thành phố, trong đó có sự phát triển của vũ khí công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, tác chiến điện tử, tác chiến không gian mạng và phương tiện không người lái. Các đại biểu góp ý về hệ thống khái niệm, yêu cầu và nội dung nghiên cứu, bảo đảm thống nhất với lý luận nghệ thuật quân sự Việt Nam, phù hợp với sự phát triển của chiến tranh hiện đại.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu kết luận tọa đàm, Đại tá, TS Trần Văn Thanh nhấn mạnh, kết quả nghiên cứu và các ý kiến tham luận là nguồn tư liệu khoa học phục vụ việc bổ sung, phát triển lý luận tác chiến phòng thủ tỉnh, thành phố trong tác chiến hiện đại. Kết quả của đề tài sẽ góp phần phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, đồng thời cung cấp cơ sở để các cơ quan, đơn vị vận dụng vào huấn luyện, diễn tập, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.