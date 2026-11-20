Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Trung tướng Đỗ Minh Xương, Giám đốc Học viện gửi lời tri ân và chúc mừng tốt đẹp đến các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Học viện qua các thời kỳ, các nhà giáo lão thành, các giảng viên và cán bộ, chiến sĩ Học viện.

Trung tướng Đỗ Minh Xương, Giám đốc Học viện phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt

Nằm trong hệ thống giáo dục, đào tạo của cả nước và quân đội, Học viện Lục quân có vị trí vai trò quan trọng, là trung tâm đào tạo cán bộ cấp chiến thuật, chiến dịch và nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự hàng đầu, có uy tín trong hệ thống các học viện, nhà trường quân đội và đất nước.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Phong, Phó Chính ủy Học viện đọc thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Với bề dày truyền thống hơn 80 năm, Học viện Lục quân đã góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng gần 600 khóa học với hơn 58.000 cán bộ chỉ huy - tham mưu trung, cao cấp binh chủng hợp thành, cán bộ quân sự địa phương và các binh chủng; 56 khóa đào tạo tiến sĩ với gần 500 nghiên cứu sinh quân sự; 39 khóa đào tạo thạc sĩ với hơn 1.700 học viên cao học; 53 khóa đào tạo giảng viên, 12 khóa hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận và 12 khóa đào tạo cao cấp lý luận chính trị với gần hơn 5.000 học viên.

Trung tướng Trần Danh Khải, Chính ủy Học viện tặng hoa chúc mừng Trung tướng Đỗ Minh Xương được Bộ Giáo dục tặng Bằng khen “Nhà giáo tiêu biểu”

Nhiều đồng chí học viên sau khi tốt nghiệp ra trường đã phát triển trở thành tướng lĩnh, cán bộ cao cấp, giữ các trọng trách của Đảng, Nhà nước và quân đội. Đã có nhiều công trình, đề tài khoa học của Học viện được vận dụng kịp thời, hiệu quả trong chiến tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quân đội và trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay.

Cùng với đó, Học viện đã đào tạo hàng ngàn cán bộ chỉ huy - tham mưu, giáo viên quân sự, thạc sĩ, tiến sĩ cho quân đội hai nước bạn, góp phần củng cố, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Lãnh đạo Học viện Lục quân tặng hoa các đồng chí nguyên lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo toàn Học viện khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Đội ngũ giảng viên của Học viện đã chủ động khắc phục khó khăn, nêu cao ý thức tự lực, phát huy trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo và tâm huyết trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện nay, 100% giảng viên có trình độ đại học trở lên; trong đó, 87% có trình độ sau đại học, 25 đồng chí là phó giáo sư, 89 tiến sĩ, 260 thạc sĩ, 9 chuyên khoa cấp 1, 20 đồng chí được công nhận là Nhà giáo dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng và nhiều đồng chí được công nhận giảng viên dạy giỏi cấp Học viện.

Tặng hoa cho các đồng chí trưởng các khoa giảng viên qua các thời kỳ

Thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Học viện Lục quân tiếp tục tô thắm truyền thống Học viện Lục quân Anh hùng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng thời củng cố và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Dịp này, Trung tướng Trần Danh Khải, Chính ủy Học viện thay mặt các đồng chí trong Ban Giám đốc tặng hoa chúc mừng Trung tướng Đỗ Minh Xương, Giám đốc Học Viện được Bộ Giáo dục tặng Bằng khen “Nhà giáo tiêu biểu” năm 2026.

Tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện

Kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Học viện Lục quân đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Trong đó điểm nhấn là chương trình giao lưu tiếng Anh chủ đề “The Inspirer - Người truyền lửa” diễn ra đêm 19/11.

Chương trình giao lưu tiếng Anh chủ đề “The Inspirer - Người truyền lửa” diễn ra đêm 19/11

Chương trình diễn ra 3 vòng giao lưu tiếng Anh, với những chủ đề thiết thực, giàu tính tương tác. Tiếp nối là vòng thi “Knowledge conquest - Chinh phục tri thức”, tạo cơ hội để các đội thể hiện kiến thức, khả năng tư duy và phản xạ ngoại ngữ. Vòng thứ 3 “Shaping the future - Kiến tạo tương lai”, tập trung vào những vấn đề gắn với giáo dục, đào tạo và định hướng phát triển của Học viện. Ngoài ra còn có hoạt động giao lưu với khán giả, cùng các tiết mục văn nghệ “Việt Nam - Lào - Khmer Samaki”, “You raise me up”, góp phần tạo không khí gần gũi, gắn kết giữa người tham gia và cổ động viên. Đây không chỉ là một sân chơi ngoại ngữ mà còn góp phần tạo môi trường thực hành tiếng Anh trực tiếp, giúp cán bộ, giảng viên, học viên rèn luyện kỹ năng nghe, nói, thuyết trình và giao tiếp. Việc đưa những vấn đề chuyên môn, thời sự và định hướng phát triển của Học viện vào nội dung giao lưu cũng tạo điều kiện để người học vận dụng ngoại ngữ vào trao đổi kiến thức, mở rộng tư duy và nâng cao khả năng hội nhập.