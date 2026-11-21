Học viện Lục quân tặng quà phường Lâm Viên - Đà Lạt

Với chủ đề: “Quân với Dân một ý chí, thắm tình đoàn kết - lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam”, trong khuôn khổ chương trình, Học viện Lục quân đã tặng quà phường Lâm Viên - Đà Lạt, đồng thời tặng 25 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Học viện cũng tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, góp phần chăm sóc sức khỏe và động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Đại tá Trần Trung Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Lục quân phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Trần Trung Dũng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Trưởng đoàn công tác của Học viện Lục quân nhấn mạnh, công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của Quân đội nhân dân Việt Nam, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với Nhân dân.

Học viện Lục quân tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Lâm Viên - Đà Lạt

Thông qua hoạt động hành quân dã ngoại, Học viện mong muốn góp phần chăm lo đời sống người dân, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Quân đội với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND phường Lâm Viên - Đà Lạt Hồ Vũ Phong phát biểu tại chương trình

Phó Chủ tịch HĐND phường Lâm Viên - Đà Lạt Hồ Vũ Phong cảm ơn sự quan tâm và những tình cảm của Học viện Lục quân dành cho địa phương. Đồng chí khẳng định, các hoạt động dân vận thiết thực không chỉ hỗ trợ người dân mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, củng cố tình đoàn kết quân dân.

Học viện tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân

Đại diện đoàn viên thanh niên Học viện Lục quân, Thiếu úy Nguyễn Đình Dư bày tỏ niềm vui khi được tham gia hoạt động dân vận tại địa phương. Thiếu úy Nguyễn Đình Dư khẳng định, đây là dịp để tuổi trẻ Học viện gần dân, hiểu dân hơn, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm với cộng đồng.

Học viện tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân

Qua đó, mỗi đoàn viên thanh niên tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt.

Quang cảnh chương trình

Theo kế hoạch, trong đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, Học viện Lục quân còn huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang một số tuyến đường trên địa bàn phường Lâm Viên - Đà Lạt, qua đó cải thiện môi trường sống và xây dựng cảnh quan khu dân cư ngày càng khang trang, sạch, đẹp.

Học viện Lục quân huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang một số tuyến đường trên địa bàn phường Lâm Viên - Đà Lạt

Cán bộ, chiến sĩ Học viện Lục quân tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang một số tuyến đường trên địa bàn phường Lâm Viên - Đà Lạt

Thông qua những phần việc cụ thể, Học viện Lục quân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết quân dân, góp phần chăm lo đời sống Nhân dân, xây dựng địa phương và tô thắm hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân.