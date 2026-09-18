Học viên lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN học tập tại Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Giong

Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 3, khóa 89 do Hội đồng Giáo dục QP&AN tỉnh tổ chức, khai giảng ngày 7/9 gồm 60 học viên là trưởng phòng, phó trưởng phòng các ban, ngành, đoàn thể xã hội trên địa bàn tỉnh.

Học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 dâng hương Khu lưu niệm đồng chí Hoàng Đình Giong.

Tại Khu lưu niệm, các học viên dâng hương tưởng niệm đồng chí Hoàng Đình Giong, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; tham quan, tìm hiểu các tư liệu, hiện vật và những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí. Qua đó, giúp học viên hiểu sâu sắc hơn về truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường của các thế hệ tiền bối cách mạng trên quê hương Cao Bằng.

Hoạt động học tập thực tế là một nội dung trong chương trình lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 3, khóa 89. Trong thời gian 12 ngày, các học viên nghiên cứu 20 chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP&AN; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ; bảo vệ biên giới quốc gia, an ninh mạng và các nội dung liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Các học viên tham quan, tìm hiểu các tư liệu, hiện vật tại Khu lưu niệm.

Buổi học tập chuyên đề góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời vận dụng kiến thức được trang bị vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị và địa phương.