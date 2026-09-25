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Học viên lớp Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã trao đổi kinh nghiệm thực tiễn

Ngày 24-9, Đoàn cán bộ, học viên lớp Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 năm 2026 của Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp đến trao đổi, học tập kinh nghiệm thực tiễn tại HĐND xã Vĩnh Bình về chủ đề: “Tổ chức, hoạt động và công tác giám sát của HĐND xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp”.

Báo Đồng Tháp
Đồng Tháp
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Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu nghe lãnh đạo HĐND xã Vĩnh Bình thông tin tóm tắt về điều kiện tự nhiên của xã, thông qua báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng năm 2026 của HĐND, Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND xã và thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2026 của xã Vĩnh Bình. 

Học viên lớp Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, giảng viên Trường Chính trị tỉnh cùng lãnh đạo xã Vĩnh Bình chụp ảnh lưu niệm

Học viên lớp Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, giảng viên Trường Chính trị tỉnh cùng lãnh đạo xã Vĩnh Bình chụp ảnh lưu niệm

 Các đại biểu trong Đoàn cũng tìm hiểu, trao đổi nhiều thông tin, kinh nghiệm liên quan đến công tác tiếp công dân của đại biểu, Tổ đại biểu HĐND xã, công tác phối hợp giữa HĐND xã với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các kênh tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc xác định nội dung của kỳ họp HĐND xã… cũng như các khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

QUỐC NAM - QUẾ ANH 

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/hoc-vien-lop-boi-duong-dai-bieu-hdnd-cap-xa-trao-doi-kinh-nghiem-thuc-tien-a245666.html