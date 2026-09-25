Học viên lớp Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã trao đổi kinh nghiệm thực tiễn

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu nghe lãnh đạo HĐND xã Vĩnh Bình thông tin tóm tắt về điều kiện tự nhiên của xã, thông qua báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng năm 2026 của HĐND, Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND xã và thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2026 của xã Vĩnh Bình.

Học viên lớp Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, giảng viên Trường Chính trị tỉnh cùng lãnh đạo xã Vĩnh Bình chụp ảnh lưu niệm

Các đại biểu trong Đoàn cũng tìm hiểu, trao đổi nhiều thông tin, kinh nghiệm liên quan đến công tác tiếp công dân của đại biểu, Tổ đại biểu HĐND xã, công tác phối hợp giữa HĐND xã với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các kênh tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc xác định nội dung của kỳ họp HĐND xã… cũng như các khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.