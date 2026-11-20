Lãnh đạo Học viện Kỹ thuật Quân sự tặng hoa tri ân các nhà giáo.

Sự kiện nhằm tôn vinh những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đối với công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Văn Thưởng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Kỹ thuật quân sự - khẳng định, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục luôn phát huy truyền thống, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo.

Học viện đồng thời gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất chế thử và chuyển giao công nghệ, góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại.

Trung tướng Trần Văn Thưởng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Kỹ thuật Quân sự phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 8/11/2026, Học viện được Chính phủ lựa chọn là một trong 10 cơ sở đào tạo trong cả nước tham gia Đề án “Phát triển một số cơ sở đào tạo thành trung tâm đào tạo tiên tiến, chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo giai đoạn 2026–2030”.

Đây là cơ sở để Học viện tiếp tục phát triển năng lực đào tạo, nghiên cứu trong những lĩnh vực công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh AI, công nghệ bán dẫn và các hệ thống vũ khí tự động hóa đang tác động mạnh đến quốc phòng, an ninh.

Thời gian tới, Học viện tiếp tục đổi mới toàn diện giáo dục, đào tạo; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục vững mạnh về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và năng lực thực tiễn.

Thượng sĩ Đỗ Mạnh Thắng chia sẻ tại buổi lễ.

Theo đó, Học viện chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng chuyên gia giỏi, nhà khoa học đầu ngành; mở rộng hợp tác quốc tế, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo phát huy năng lực, trí tuệ và sức sáng tạo.

Đây được xác định là khâu then chốt để tạo chuyển biến về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hướng tới mục tiêu xây dựng Học viện trở thành trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Quân đội và đất nước, từng bước tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế.

Từ góc độ người học, Thượng sĩ Đỗ Mạnh Thắng, học viên D3 - cho rằng, trước tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số, học viên cần chủ động học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học để làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại. Đây cũng là cách thiết thực để đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Lãnh đạo Học viện Kỹ thuật Quân sự trao Giải thưởng Lê Quý Đôn lần thứ I, năm 2026.

Dịp này, Học viện Kỹ thuật quân sự tôn vinh các đơn vị trực tiếp tham gia giảng dạy, quản lý học viên; các giảng viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng được công nhận năm 2026; các Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, giáo sư, phó giáo sư. Chương trình cũng giới thiệu và trao Giải thưởng Lê Quý Đôn lần thứ I, năm 2026; công bố quyết định và tặng hoa các nhà giáo được công nhận giảng viên cao cấp năm 2026.