Tham gia hội thi có 4 đội đến từ các tiểu đoàn 1, 2, 3 và 4. Các đội trải qua 3 phần thi: Chào hỏi, trả lời câu hỏi kiến thức pháp luật và tuyên truyền kiến thức pháp luật.

Ban tổ chức tặng hoa các đội tham gia Hội thi tìm hiểu pháp luật năm 2026.

Ở phần thi chào hỏi, bằng hình thức sân khấu hóa, các đội giới thiệu những nét đặc trưng của đơn vị, thành viên đội thi, đồng thời lồng ghép các thông điệp về chấp hành pháp luật, kỷ luật. Trong phần thi kiến thức, mỗi đội cử 3 thành viên tham gia trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm trên máy tính, tập trung vào kiến thức pháp luật, kỷ luật Quân đội, các quy chế, quy định của Học viện. Hình thức thi này đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm chắc kiến thức mà còn phải có khả năng xử lý thông tin nhanh, phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên.

Các đại biểu dự hội thi.

Điểm nhấn của hội thi là phần tuyên truyền kiến thức pháp luật. Thông qua các tiểu phẩm, hoạt cảnh sân khấu được xây dựng từ những tình huống gắn với thực tiễn học tập, công tác và sinh hoạt của bộ đội, các đội chuyển tải những thông điệp thiết thực về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống tệ nạn cờ bạc, tín dụng đen; phòng ngừa lừa đảo trực tuyến và ứng xử văn minh trên không gian mạng.

Một phần thi được thể hiện sinh động bằng hình thức sân khấu hóa.

Bên cạnh các phần thi, chương trình còn có nội dung giao lưu kiến thức pháp luật với khán giả, tập trung vào những quy định mới gắn với đặc thù giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện, như: Tài sản số, liêm chính học thuật, quản trị rủi ro trong nghiên cứu khoa học, bảo vệ bí mật nhà nước và phát triển công nghệ chiến lược.

Các đội tham gia phần thi trả lời câu hỏi kiến thức pháp luật.

Hội thi góp phần đổi mới hình thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sân chơi bổ ích để cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống pháp luật trong thực tiễn; từ đó chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật, kỷ luật, giữ vững nền nếp chính quy, xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và các giải phụ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.