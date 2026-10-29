Học viện Kỹ thuật quân sự kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Học viện Kỹ thuật quân sự cần đẩy mạnh nghiên cứu làm chủ công nghệ phục vụ công nghiệp quốc phòng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Học viện Kỹ thuật quân sự đã đạt được trong 60 năm xây dựng và phát triển; đồng thời nhấn mạnh, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ tiên tiến, phục vụ xây dựng Quân đội hiện đại. Trải qua 60 năm, Học viện không ngừng lớn mạnh, trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia, trung tâm giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học kỹ thuật hàng đầu của Quân đội và đất nước. Học viện đã đào tạo hàng vạn cán bộ kỹ thuật, cán bộ chỉ huy, tham mưu kỹ thuật có trình độ đại học và sau đại học; trong đó có 13.049 kỹ sư quân sự dài hạn, 3.870 kỹ sư chuyển cấp quân sự, 9.204 thạc sĩ, 624 tiến sĩ; đào tạo, bồi dưỡng hàng nghìn cán bộ cho Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia. Nhiều học viên trưởng thành, trở thành tướng lĩnh, cán bộ lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong công tác chỉ huy, tham mưu và quản lý kỹ thuật.

Trong nghiên cứu khoa học, Học viện đã tích cực tham gia các chương trình, dự án trọng điểm của Nhà nước, Quân đội; nghiên cứu, thiết kế, chế tạo nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ quốc phòng. Các đề tài, dự án về xây dựng tuyến phòng thủ biển, đảo tại quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Học viện cũng nghiên cứu, sản xuất nhiều sản phẩm khoa học, công nghệ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ Nhân dân trong thiên tai, bão lũ. Giai đoạn 2016 - 2026, Học viện có 8 đồng chí đạt chức danh giáo sư, 97 đồng chí đạt chức danh phó giáo sư, 17 đồng chí được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú; hiện có 534 cán bộ đạt trình độ tiến sĩ, tiến sĩ khoa học.

Để Học viện Kỹ thuật quân sự tiếp tục phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Học viện quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII. Triển khai hiệu quả các định hướng về xây dựng Đảng, xây dựng Quân đội; tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, thiết thực, gắn với thực tiễn và sự phát triển của khoa học, công nghệ; chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, nhất là công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu, an toàn không gian mạng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu Học viện Kỹ thuật quân sự đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, làm chủ công nghệ phục vụ công nghiệp quốc phòng; đầu tư cơ sở vật chất, tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại; thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài và mở rộng hợp tác với các cơ quan, đơn vị, viện nghiên cứu, nhà trường, doanh nghiệp. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng Học viện Kỹ thuật quân sự sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại.

Phấn đấu trở thành trường đại học nghiên cứu xuất sắc trọng điểm quốc gia, đạt tầm khu vực và thế giới

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Trung tướng Lê Minh Thái, Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ghi nhận những cống hiến xuất sắc của Học viện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Học viện Kỹ thuật quân sự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai. (Ảnh: MTA)

Trung tướng Lê Minh Thái cho biết, ngày 8/8/1966, Hội đồng Chính phủ quyết định thành lập Phân hiệu II Đại học Bách khoa trực thuộc Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp. Ngày 28/10/1966, Phân hiệu tổ chức Lễ thành lập và khai giảng khóa đào tạo đầu tiên, trở thành mốc truyền thống của Học viện. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với phương châm “Gắn nhà trường với chiến trường, lý luận với thực tiễn”, cán bộ, giảng viên, học viên Học viện tích cực tham gia phục vụ chiến đấu, nghiên cứu, sửa chữa, cải tiến vũ khí, trang bị kỹ thuật; nhiều đồng chí chiến đấu dũng cảm, anh dũng hy sinh. Ngày 18/6/1968, Phân hiệu II Đại học Bách khoa được chuyển thành Trường Đại học Kỹ thuật quân sự; ngày 15/12/1981, Học viện Kỹ thuật quân sự được thành lập trên cơ sở nhà trường. Ngày 6/5/1991, Học viện được phép mang tên Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn. Năm 2008, Học viện được Chính phủ phê duyệt là cơ sở giáo dục trọng điểm quốc gia, cơ sở đào tạo trọng điểm về an toàn thông tin.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện hiện tổ chức đào tạo đại học, sau đại học với 60 ngành, 160 chương trình đào tạo; đào tạo nguồn nhân lực phục vụ 9 trong 10 lĩnh vực công nghệ chiến lược, đi đầu trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ bán dẫn và nano, an ninh, an toàn hệ thống thông tin, tự động hóa chỉ huy. Hoạt động khoa học, công nghệ chuyển mạnh sang nghiên cứu phát triển, thiết kế, chế tạo và làm chủ công nghệ. Hàng nghìn đề tài, nhiệm vụ khoa học được triển khai, nghiệm thu; nhiều bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích và sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận. Hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng tiếp tục mở rộng với hơn 200 đối tác tại trên 30 quốc gia. Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ phục vụ Quân đội và đất nước; nhiều học viên trở thành nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới, Học viện Kỹ thuật quân sự vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai. Ba đơn vị trực thuộc Học viện cũng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trung tướng Lê Minh Thái khẳng định, danh hiệu cao quý là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời là động lực để các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ Học viện tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Thời gian tới, Học viện quyết tâm triển khai hiệu quả Đề án Quy hoạch phát triển Học viện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và những năm tiếp theo; phấn đấu trở thành trường đại học nghiên cứu xuất sắc trọng điểm quốc gia, đạt tầm khu vực và thế giới; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược; xây dựng môi trường khoa học hiện đại, thu hút và trọng dụng nhân tài, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Quân đội và đất nước.

Phát huy truyền thống “Đoàn kết - Bản lĩnh - Trí tuệ - Tỏa sáng”, cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ Học viện Kỹ thuật quân sự quyết tâm đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.