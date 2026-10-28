Học viện Kỹ thuật Quân sự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai

Dự buổi lễ có: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự, phát biểu chỉ đạo.

Lãnh đạo Học viện Kỹ thuật Quân sự đón Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.

Cùng dự có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ; Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng.

Cùng dự có đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Trung tướng Lê Minh Thái, Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự cho biết, trong những năm tháng gian khổ, ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, sự phát triển nhanh chóng của các quân, binh chủng và yêu cầu của chiến trường, cấp thiết phải xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật quân sự có trình độ, đáp ứng yêu cầu chiến đấu và xây dựng Quân đội, ngày 8-8-1966, Hội đồng Chính phủ đã quyết định thành lập “Phân hiệu II Đại học Bách khoa trực thuộc Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, có vị trí và quyền hạn của một trường đại học về mọi mặt”.

Ngày 28-10-1966, tại Hội trường của Đại học Bách khoa, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ thành lập Phân hiệu II Đại học Bách khoa và khai giảng khóa đào tạo đầu tiên. Từ đây, ngày 28-10 trở thành Ngày truyền thống của Nhà trường.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

Từ Phân hiệu II Đại học Bách khoa với 31 giảng viên những ngày đầu thành lập, đến nay, Học viện có gần 1.000 cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, trong đó có hơn 100 giáo sư, phó giáo sư, hơn 500 tiến sĩ, tiến sĩ khoa học. Học viện đang triển khai đào tạo đại học, sau đại học với 60 ngành, 160 chương trình đào tạo; đào tạo nguồn nhân lực phục vụ 9 trong 10 lĩnh vực công nghệ chiến lược. Trong 60 năm qua, Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ trình độ đại học, sau đại học phục vụ Quân đội và đất nước.

Hoạt động khoa học và công nghệ từng bước chuyển từ nghiên cứu, cải tiến, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật sang nghiên cứu phát triển, thiết kế, chế tạo và làm chủ công nghệ. Học viện đã mở rộng quan hệ hợp tác với hơn 200 đối tác tại hơn 30 quốc gia.

Ghi nhận những thành tích, chiến công xuất sắc trong 60 năm qua, Học viện đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh và hàng chục Huân chương cao quý khác; 3 đơn vị trực thuộc Học viện được tặng thưởng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng, biểu dương những thành tích, cống hiến của các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ Học viện trong suốt 60 năm qua. Đồng chí khẳng định, việc được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp đặc biệt xuất sắc của Học viện.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, sự phát triển của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, các hình thái tác chiến mới, đặc biệt là cuộc cạnh tranh công nghệ, phát triển công nghiệp quốc phòng, sản xuất vũ khí, trang bị hiện đại đang đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Học viện cần nỗ lực bứt phá, tiên phong trên con đường tự chủ khoa học công nghệ, nhất là công nghệ quốc phòng, góp phần tăng cường sức mạnh phòng thủ của đất nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu tại buổi lễ.

Đồng chí yêu cầu Học viện thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và các chủ trương lớn về xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thực hiện hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương về "2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa", phương châm "5 vững", "6 rõ" và các định hướng chiến lược về xây dựng Quân đội trong tình hình mới để cụ thể hóa thành các giải pháp cụ thể, khả thi, thực chất với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, chắc chắn; đã có chủ trương thì phải triển khai ngay, nói là làm, làm ngay; đã làm thì phải làm đến cùng, làm có hiệu quả và có kết quả. Nếu có khó khăn, vướng mắc thì bằng mọi cách phải tháo gỡ ngay, không chờ đợi, không để vướng mắc cản trở bước tiến tới mục tiêu.

Trung tướng Lê Minh Thái trình bày diễn văn kỷ niệm.

Về giáo dục, đào tạo, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Học viện thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; tích cực đổi mới nội dung, chương trình theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, thiết thực, liên thông, gắn lý thuyết với thực hành. Học viện cần thường xuyên cập nhật xu hướng giáo dục tiên tiến, mở rộng mô hình đào tạo chất lượng cao, đào tạo tài năng; chủ động đào tạo nhân lực, nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ lượng tử, hàng không vũ trụ, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu, an toàn không gian mạng và các ngành công nghệ số mới nổi.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu tham quan các sản phẩm khoa học-công nghệ tiêu biểu của Học viện.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đặt ra hai vấn đề Học viện cần tập trung nghiên cứu. Một là tham gia tổng kết 100 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991-2031). Trong đó, tập trung vào sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; lãnh đạo, xây dựng lực lượng vũ trang; xây dựng đường lối quân sự, phát triển nghệ thuật quân sự và khoa học quân sự. Việc nghiên cứu, tổng kết cần gắn với xác định tầm nhìn 100 năm mới, bảo đảm luôn chủ động về chiến lược. Hai là, từ thực tiễn các vấn đề an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống và sự phát triển của các phương thức, hình thái tác chiến mới, nghiên cứu giải pháp bảo đảm tự chủ, tự lực, tự cường; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với nghệ thuật quân sự, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Học viện phát huy vai trò tiên phong dẫn dắt về đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong toàn quân; góp phần nghiên cứu, sản xuất, chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Chủ động hoạch định bước đi phù hợp, đón đầu sự phát triển công nghệ, xây dựng Học viện trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng trọng điểm của quốc gia, ngang tầm khu vực và quốc tế.

Một số tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, Học viện cần triển khai chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành; có cơ chế khuyến khích, tôn vinh và bảo vệ cán bộ, giảng viên, học viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung. Cùng với đó, thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” thông minh, hiện đại; tăng cường hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng có trọng tâm, trọng điểm.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng Học viện Kỹ thuật Quân sự vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới .