Học viện Kỹ thuật quân sự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân tặng Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (28/10/1966/ 28/10/2026). Đến dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Ngô Xuân Lịch - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Trung tướng Lê Minh Thái - Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự cho biết, ngày 28/10/1966, tại Hội trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ thành lập Phân hiệu II Đại học Bách khoa và khai giảng khóa đào tạo đầu tiên. Từ đây, ngày 28/10 trở thành Ngày truyền thống của Nhà trường.

Những ngày đầu thành lập, với 31 giảng viên, nay Học viện có gần 1.000 cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, trong đó có hơn 100 giáo sư, phó giáo sư, hơn 500 tiến sĩ, tiến sĩ khoa học.

Học viện đang triển khai đào tạo đại học, sau đại học với 60 ngành, 160 chương trình đào tạo; đào tạo nguồn nhân lực phục vụ 9 trong 10 lĩnh vực công nghệ chiến lược. Trong 60 năm qua, Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ trình độ đại học, sau đại học phục vụ Quân đội và đất nước.

Trung tướng Lê Minh Thái trình bày diễn văn kỷ niệm. Báo: QĐND.

Hoạt động khoa học và công nghệ từng bước chuyển từ nghiên cứu, cải tiến, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật sang nghiên cứu phát triển, thiết kế, chế tạo và làm chủ công nghệ. Hiện Học viện đã mở rộng quan hệ hợp tác với hơn 200 đối tác tại hơn 30 quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị - chúc mừng, biểu dương những thành tích, cống hiến của các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ Học viện trong suốt 60 năm qua.

Đồng thời yêu cầu Học viện thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; tích cực đổi mới nội dung, chương trình theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, thiết thực, liên thông, gắn lý thuyết với thực hành.

Học viện cần thường xuyên cập nhật xu hướng giáo dục tiên tiến, mở rộng mô hình đào tạo chất lượng cao, đào tạo tài năng; chủ động đào tạo nhân lực, nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ lượng tử, hàng không vũ trụ, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu, an toàn không gian mạng và các ngành công nghệ số mới nổi.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Học viện cần phát huy vai trò tiên phong dẫn dắt về đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong toàn quân; góp phần nghiên cứu, sản xuất, chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Chủ động hoạch định bước đi phù hợp, đón đầu sự phát triển công nghệ, xây dựng Học viện trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng trọng điểm của quốc gia, ngang tầm khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, Học viện cần triển khai chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành; có cơ chế khuyến khích, tôn vinh và bảo vệ cán bộ, giảng viên, học viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung.

Văn nghệ chào mừng.

Ghi nhận những thành tích, chiến công xuất sắc trong 60 năm qua, Học viện được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh và hàng chục Huân chương cao quý khác; 3 đơn vị trực thuộc Học viện được tặng thưởng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.