Học viện Kỹ thuật Quân sự đẩy mạnh nghiên cứu, góp phần phát triển công nghiệp quốc phòng

Tham gia đoàn công tác có đại biểu Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương và một số cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết phát biểu tại buổi làm việc.

Những năm qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26-1-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, đạt nhiều kết quả tích cực. Học viện chủ động tham mưu với Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng tiềm lực cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ nghiên cứu, giảng dạy các lĩnh vực chuyên sâu về công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược; triển khai 404 đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó có 6 đề tài thuộc Đề án sản phẩm quốc gia.

Đáng chú ý, Học viện đã nghiên cứu, chế tạo một số loại vũ khí, trang bị kỹ thuật chiến lược thế hệ mới có hàm lượng công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại; làm chủ một số công nghệ nền, công nghệ lõi, tiêu biểu như công nghệ chế tạo thuốc phóng tạo màu khói, công nghệ chế tạo cảm biến chiếu xạ laser cho xe XCB-01.

Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết và đoàn công tác tham quan, tìm hiểu sản phẩm công nghiệp quốc phòng do Học viện Kỹ thuật Quân sự nghiên cứu, chế tạo.

Cùng với đó, Học viện tích cực tham gia sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật; xây dựng 8 chương trình đào tạo kỹ sư thiết kế, chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật; thường xuyên rà soát, cập nhật kiến thức mới vào các chương trình đào tạo kỹ sư quân sự thuộc các chuyên ngành vũ khí, đạn, thuốc phóng, thuốc nổ, khí tài quang, công nghệ vật liệu, chế tạo máy, gia công áp lực, xe quân sự… Hoạt động hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế về đào tạo, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học tiếp tục được đẩy mạnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết đánh giá cao những kết quả Học viện Kỹ thuật Quân sự đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí đề nghị Học viện tiếp tục phát huy vai trò là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật hàng đầu của Quân đội; chủ động đi trước, đón đầu trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng.

Trong đó, tập trung nghiên cứu, làm chủ các công nghệ nền, công nghệ lõi và chuyển giao cho các cơ sở công nghiệp quốc phòng ứng dụng vào sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật. Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên tham gia các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ lớn, từng bước đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện xét công nhận các chức danh khoa học như tổng công trình sư, nghiên cứu viên cao cấp…

Trước đó, Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết và đoàn công tác đã tham quan các cơ sở thí nghiệm, tìm hiểu một số sản phẩm công nghiệp quốc phòng do Học viện Kỹ thuật Quân sự nghiên cứu, chế tạo.