Học viện Kỹ thuật Quân sự: Chủ động, sáng tạo trong công tác kỹ thuật

Đồng bộ cơ sở vật chất, nâng cao năng lực bảo đảm kỹ thuật

Từ những ngày đầu thành lập Phân hiệu II Đại học Bách khoa (tiền thân của Học viện Kỹ thuật Quân sự) năm 1966, công tác kỹ thuật được quan tâm xây dựng, từng bước đáp ứng yêu cầu đào tạo, thực hành và nghiên cứu khoa học. Trải qua các giai đoạn phát triển, hệ thống phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, kho tàng, trạm kỹ thuật được đầu tư, củng cố và hiện đại hóa, tạo nền tảng để Học viện phát triển năng lực đào tạo, nghiên cứu, làm chủ và ứng dụng công nghệ.

Đến nay, Học viện đã xây dựng được 153 cơ sở kỹ thuật, gồm 58 phòng thí nghiệm chuyên ngành, 29 phòng thí nghiệm cơ sở-cơ bản, 40 phòng học chuyên dùng và phòng thí nghiệm trang bị, 26 kho tàng, trạm, xưởng. Hệ thống cơ sở kỹ thuật này vừa phục vụ giảng dạy, thực hành, vừa tạo điều kiện để các đơn vị triển khai nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá chất lượng VKTBKT và phát triển các sản phẩm kỹ thuật quân sự.

Nghiệm thu trang thiết bị nâng cao năng lực thực hành, thực tập và bảo đảm kỹ thuật cho trang bị kỹ thuật ngành quân khí. Ảnh: TRẦN CƯƠNG

Để phát huy hiệu quả nguồn lực được đầu tư, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật Học viện tham mưu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy trình quản lý, khai thác cơ sở kỹ thuật thống nhất; chú trọng đánh giá hiệu quả sử dụng, gắn đầu tư với nhu cầu thực tế của từng đơn vị. Giai đoạn 2020-2025, Học viện xây dựng 9 tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, 16 tiêu chuẩn cơ sở và 23 quy trình quản lý phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 17025; đồng thời triển khai các quy định về khai thác chung, đánh giá hiệu quả sử dụng cơ sở kỹ thuật.

Đại tá Đinh Anh Tuấn, Trưởng phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Học viện Kỹ thuật Quân sự), cho biết: “Việc xây dựng đồng bộ hệ thống tiêu chuẩn, quy trình quản lý và khai thác cơ sở kỹ thuật giúp nâng cao tính chính quy, thống nhất, tạo cơ sở để sử dụng hiệu quả trang thiết bị được đầu tư. Qua đó, các phòng thí nghiệm phát huy tốt hơn vai trò trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, tham gia thẩm định, đánh giá chất lượng VKTBKT và giải quyết những vấn đề kỹ thuật đặt ra từ thực tiễn”.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, Học viện Kỹ thuật Quân sự chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; duy trì nền nếp bảo quản, bảo dưỡng, kiểm tra tình trạng trang bị và tổ chức hội thi “Cơ sở kỹ thuật, VKTBKT tốt, cán bộ phụ trách cơ sở kỹ thuật giỏi” hằng năm. Thông qua hội thi, trình độ quản lý, khai thác trang bị được kiểm tra, đánh giá; trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong giữ gìn, bảo quản, sử dụng VKTBKT được nâng lên. Đây cũng là biện pháp thiết thực thực hiện Cuộc vận động 50 về quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông.

Đẩy mạnh nghiên cứu, chủ động nguồn vật tư kỹ thuật

Trong bối cảnh nguồn cung vật tư phục vụ sửa chữa VKTBKT còn gặp khó khăn, việc chủ động nghiên cứu, sản xuất, chế thử vật tư thay thế và tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ trang bị có ý nghĩa thiết thực đối với công tác bảo đảm kỹ thuật. Phát huy thế mạnh về khoa học, công nghệ, đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Học viện tích cực nghiên cứu đặc tính, nguyên lý hoạt động của trang bị, đề xuất các giải pháp cải tiến, sửa chữa và nâng cao hiệu quả khai thác.

Ngành kỹ thuật Học viện tham gia chương trình sản xuất vật tư phục vụ bảo đảm kỹ thuật hằng năm của Bộ Quốc phòng; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội triển khai những nội dung nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ gắn với yêu cầu thực tiễn. Học viện đã ký kết các chương trình phối hợp với Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; Quân chủng Phòng không - Không quân; Quân chủng Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam, trong đó có các nội dung về công tác kỹ thuật.

Khu kỹ thuật chính quy phục vụ công tác huấn luyện, đào tạo. Ảnh: HỒNG CƯƠNG

Theo Đại tá Đinh Anh Tuấn, các dự án đầu tư phòng thí nghiệm trọng điểm, chuyên ngành đã góp phần tăng cường tiềm lực khoa học, công nghệ, tạo điều kiện để Học viện triển khai nhiều đề tài cấp Bộ Quốc phòng, cấp Nhà nước và phát triển sản phẩm phục vụ huấn luyện, bảo đảm kỹ thuật. Một số sản phẩm tiêu biểu như máy hỏi - đáp hệ PAROL; hệ thống truyền thanh thông thoại trên tàu thủy; kính ngắm ngày đêm lắp trên súng B41; nguồn pin nhiệt đặc chủng và hơn 300 chủng loại vật tư kỹ thuật phục vụ tên lửa, ra-đa, pháo binh đã được nghiên cứu, triển khai ứng dụng tại các đơn vị.

Những kết quả trên cho thấy vai trò của công tác bảo đảm kỹ thuật trong quản lý, duy trì tình trạng trang bị, gắn chặt với nghiên cứu, cải tiến, làm chủ công nghệ và chủ động nguồn vật tư, giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, góp phần duy trì hệ số kỹ thuật, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của VKTBKT.

Trước yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại, công tác kỹ thuật tại Học viện tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng chính quy, khoa học, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Việc chuẩn hóa quy trình quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu và nâng cao hiệu quả khai thác cơ sở kỹ thuật là những nội dung đã và đang được triển khai đồng bộ.

Cùng với đó, Học viện tiếp tục coi trọng đầu từ phát triển nhân lực, vật lực, nâng cấp phòng thí nghiệm hiện đại phục vụ nghiên cứu chuyên sâu; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị nhằm gắn hoạt động nghiên cứu với yêu cầu bảo đảm kỹ thuật tại cơ sở. Chú trọng kết hợp giải quyết những nhiệm vụ cấp bách với xây dựng năng lực lâu dài...