Giáo sư, Tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu tại Lễ trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2026. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chúc mừng các học viên cao học và nghiên cứu sinh đã hoàn thành chặng đường học tập, nghiên cứu và được trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Giáo sư, Tiến sĩ Chu Hoàng Hà cho biết, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao chính là động lực then chốt nhất. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều quyết sách mang tính đột phá, trọng tâm là Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; cùng Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo - chuyển đổi căn bản tư duy giáo dục từ “cải tiến cục bộ” sang “kiến tạo, dẫn dắt phát triển đất nước bằng tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Trong hệ sinh thái nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm), Học viện Khoa học và Công nghệ giữ vị trí hạt nhân đặc biệt quan trọng - là 1 trong 3 cơ sở đào tạo nguồn nhân lực sau đại học chất lượng cao. Đặc biệt, niềm tự hào và thước đo giá trị lớn nhất của Học viện hôm nay chính là sự trưởng thành và cống hiến thế hệ Thạc sĩ, Tiến sĩ các khóa tiền nhiệm.

Sau khi tốt nghiệp tại đây, hàng trăm nhà khoa học trẻ đã trưởng thành, đảm nhiệm nhiều cương vị chủ chốt trong công tác nghiên cứu, giảng dạy, quản lý và vận hành công nghệ tại các trường đại học, viện nghiên cứu, bộ ngành và doanh nghiệp lớn; có những đóng góp thiết thực, quan trọng vào sự phát triển chung của nền khoa học và công nghệ nước nhà. "Tấm bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ mà các em đón nhận là vinh dự lớn lao của bản thân, là niềm tự hào sâu sắc của gia đình, dòng họ, thầy cô và của toàn Viện Hàn lâm", Giáo sư, Tiến sĩ Chu Hoàng Hà cho biết.

Giáo sư, Tiến sĩ Chu Hoàng Hà tin tưởng, với nền tảng kiến thức bài bản và tư duy nghiên cứu độc lập được rèn giũa từ môi trường Viện Hàn lâm, các em sẽ tiếp bước các thế hệ đi trước, giữ vững ngọn lửa đam mê, tiên phong đổi mới sáng tạo, dấn thân vào những vấn đề thực tiễn gai góc của đất nước, đóng góp xứng đáng cho sự phồn vinh của dân tộc.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Sơn, Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Lễ trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2026. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Sơn, Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ, định hướng xuyên suốt trong hoạt động của Học viện là đào tạo phải gắn với nghiên cứu khoa học, gắn với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm, các lĩnh vực công nghệ chiến lược và yêu cầu phát triển của đất nước. Chất lượng đào tạo không chỉ được khẳng định bằng văn bằng mà quan trọng hơn là năng lực nghiên cứu, tư duy sáng tạo và những đóng góp thực chất của người học.

Trải qua hơn 12 năm xây dựng và phát triển, Học viện Khoa học và Công nghệ đã từng bước khẳng định vai trò là cơ sở đào tạo sau đại học nòng cốt của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đến nay, Học viện đã tổ chức đào tạo hơn 1.600 nghiên cứu sinh và 1.220 học viên cao học; trong đó, hơn 870 Tiến sĩ và gần 840 Thạc sĩ đã được cấp bằng. Học viện hiện có 48 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ và 18 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.

Trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ cho các học viên cao học và nghiên cứu sinh đã hoàn thành chặng đường học tập, nghiên cứu. (Ảnh: MINH ĐỨC)

Trong năm 2026, Học viện có khoảng 800 học viên và nghiên cứu sinh đang theo học; tuyển mới 80 học viên cao học và 180 nghiên cứu sinh; cấp bằng cho 73 Thạc sĩ và 71 Tiến sĩ. Trong hoạt động khoa học và công nghệ, Học viện tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, công bố khoa học và phát triển các sản phẩm nghiên cứu có giá trị. Những kết quả này góp phần khẳng định định hướng gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện.

Tại buổi lễ, Học viện Khoa học và Công nghệ đã trao bằng Thạc sĩ cho 38 tân Thạc sĩ và bằng Tiến sĩ cho 59 tân Tiến sĩ đã hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận văn, luận án. Đây là dấu mốc ghi nhận quá trình học tập, nghiên cứu nghiêm túc, đồng thời đánh dấu sự trưởng thành về tri thức, tư duy khoa học và năng lực chuyên môn của mỗi người. Các tân Thạc sĩ, tân Tiến sĩ được kỳ vọng tiếp tục phát huy kiến thức, năng lực nghiên cứu; không ngừng đổi mới sáng tạo và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.