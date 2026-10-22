Học viện Hậu cần nâng cao chất lượng đào tạo gắn với thực tiễn đơn vị

Trung tướng, GS, TS Phan Tùng Sơn giảng bài cho học viên Khoá 20 - Hoàn thiện cán bộ hậu cần cấp trung, sư đoàn.

Hội nghị được tổ chức chiều 22/10. Theo Báo cáo của Học viện Hậu cần, 5 năm thực hiện phương châm, Học viện triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trên các mặt công tác, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tạo chuyển biến trong giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, bảo đảm hậu cần.

Từ năm học 2021–2022 đến năm học 2025–2026, tỷ lệ học viên tốt nghiệp loại khá trở lên đạt 88,83%, trong đó loại giỏi đạt 3,66%. Tỷ lệ tốt nghiệp loại khá trở lên tăng từ 80,32% lên 99,59%; tỷ lệ tốt nghiệp loại giỏi tăng từ 1,49% lên 6,37%.

Học viên tốt nghiệp có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội có kiến thức cơ bản, toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành chức trách được giao. Cán bộ đào tạo cấp trung đoàn và tương đương trở lên có kiến thức chuyên ngành sâu, khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và vận dụng vào công tác quản lý, chỉ huy đơn vị.

Kết quả đánh giá, xếp loại sĩ quan tốt nghiệp về đơn vị công tác giai đoạn 2021–2025 cho thấy, 98,57% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 15,91% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ.

Trung tướng Phan Tùng Sơn – Giám đốc Học viện Hậu cần phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các tham luận tập trung làm rõ chất lượng cán bộ hậu cần, kỹ thuật, tài chính sau tốt nghiệp; yêu cầu đổi mới chương trình đào tạo đáp ứng nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ biển, đảo, phòng thủ dân sự. Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm phối hợp trong diễn tập, phát triển lý luận hậu cần, kỹ thuật và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện phương châm, gắn chất lượng đào tạo với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và toàn quân.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phan Tùng Sơn – Giám đốc Học viện Hậu cần cho biết, thời gian tới, Học viện tiếp tục thực hiện phương châm theo hướng thực chất, gắn với yêu cầu dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất; lấy chất lượng thực hiện chức trách của người học sau tốt nghiệp làm thước đo chủ yếu.

Học viện tập trung đổi mới chuẩn đầu ra, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo; tăng cường huấn luyện thực hành, diễn tập, xử trí tình huống, bảo đảm sát tổ chức lực lượng, phương thức tác chiến và yêu cầu bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong điều kiện mới. Phương châm được cụ thể hóa đến từng bài giảng, giờ lên lớp thông qua việc triển khai Quy trình dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra.

Văn nghệ chào mừng.

Cùng với đó, Học viện nâng cao chất lượng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, coi đơn vị vừa là nơi sử dụng sản phẩm đào tạo, vừa trực tiếp tham gia quá trình đào tạo, đánh giá và hoàn thiện chương trình. Nhà trường tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ, năng lực thực tiễn, khả năng làm chủ công nghệ; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hướng tới xây dựng Học viện thông minh, hiện đại.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện xác định trách nhiệm khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, với yêu cầu rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ biện pháp, rõ kết quả; đồng thời tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, khoa, đơn vị.

Học viện Hậu cần ký kết chương trình hoạt động với Sư đoàn 316, Quân khu 2

Trong khuôn khổ hội nghị, Học viện Hậu cần ký kết chương trình phối hợp với Quân khu 1 và Sư đoàn Bộ binh 316 (Quân khu 2), góp phần tăng cường gắn kết giữa đào tạo với thực tiễn đơn vị, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.