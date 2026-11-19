Giảng viên tăng cường trao đổi, hướng dẫn học viên trong quá trình học tập. (Ảnh: HUY TỨ)

Gợi mở để học viên chủ động tư duy

Tại Phòng thực hành thuộc Khoa Tên lửa-Pháo tàu, Học viện Hải quân, không khí giờ học chuyên ngành diễn ra sôi nổi. Từng nhóm học viên lần lượt trình bày phương án xử lý các tình huống trong sử dụng chiến đấu vũ khí tên lửa. Trên cơ sở dữ liệu được cung cấp, các nhóm nghiên cứu, phân tích đặc điểm mục tiêu, đề xuất cách xử trí và bảo vệ quan điểm trước lớp. Với những nội dung còn có ý kiến khác nhau, giảng viên chủ động gợi mở, phân tích, liên hệ sát thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở đơn vị, giúp học viên hiểu sâu bản chất vấn đề.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Học viện Hải quân động viên học viên Khóa 71 đầu năm học mới. (Ảnh: HUY TỨ)

Thượng sĩ Ngô Thái Dương, học viên Lớp KTP29, Tiểu đoàn 1 chia sẻ: "Trong mỗi giờ học, chúng tôi được trực tiếp trao đổi, thảo luận và giải quyết các tình huống gần với thực tế nhiệm vụ. Qua đó, mỗi học viên được rèn luyện phương pháp tư duy, khả năng vận dụng kiến thức và sự tự tin khi xử trí các tình huống, góp phần đáp ứng yêu cầu công tác sau khi tốt nghiệp. Từ những giờ học như vậy, phương pháp giảng dạy ở Học viện Hải quân từng bước chuyển từ truyền đạt kiến thức một chiều sang định hướng, dẫn dắt và phát huy tính chủ động của người học. Học viên không chỉ nắm chắc nguyên lý, tính năng kỹ thuật của vũ khí, trang bị mà còn được rèn luyện tư duy quân sự, khả năng phân tích, xử trí tình huống và tác phong chỉ huy".

Để tổ chức hiệu quả những giờ học phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học, đội ngũ giảng viên giữ vai trò quyết định. Người thầy không chỉ truyền thụ kiến thức chuyên môn mà còn phải có năng lực sư phạm, tư duy khoa học, kinh nghiệm thực tiễn và khả năng làm chủ phương tiện dạy học hiện đại.

Chuẩn Đô đốc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thành Công, Giám đốc học viện, Chủ tịch hội đồng, kết luận tại buổi đánh giá Luận án Tiến sĩ. (Ảnh: HUY TỨ)

Đại tá, Tiến sĩ Phạm Quang Hiếu, Chủ nhiệm Khoa Tên lửa-Pháo tàu cho biết: "Để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, mỗi giảng viên phải thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và đổi mới phương pháp giảng dạy. Việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và khai thác học liệu số giúp giảng viên thiết kế bài học linh hoạt, tăng tính tương tác, tạo điều kiện để học viên chủ động rèn luyện kỹ năng, vận dụng kiến thức vào thực tiễn”.

Xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hải quân tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống mẫu mực; đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ hải quân” thời kỳ mới gắn với trách nhiệm nêu gương. Đồng thời, học viện xây dựng môi trường văn hóa sư phạm quân sự chính quy, hiện đại, tạo nền tảng để mỗi giảng viên nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Học viện thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, tuyển chọn, gắn với phát hiện, định hướng những học viên có kết quả học tập tốt, năng lực nghiên cứu khoa học và tác phong sư phạm để đào tạo kế cận; tăng cường đưa cán bộ, giảng viên đi thực tế tại các đơn vị cơ sở nhằm tích lũy kinh nghiệm chiến đấu.

Học viên huấn luyện nội dung thông tin đánh đèn trên Tàu 936, Học viện Hải quân trong chuyến huấn luyện đi biển đường dài. (Ảnh: HUY TỨ)

Giảng viên trao đổi với học viên giờ học ngoại khóa, tại Trung tâm học liệu, Học viện Hải quân.(Ảnh: HUY TỨ)

Đội ngũ giảng viên cũng phát huy vai trò nòng cốt trong đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra, sát thực tiễn chiến trường và xu hướng tác chiến hiện đại; cập nhật, biên soạn giáo trình, bổ sung kiến thức về các môn học đặc thù của nghệ thuật quân sự Hải quân. Cùng với đó, học viện đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số, năng lực khai thác AI, khoa học dữ liệu, an ninh mạng, công nghệ mô phỏng, nâng cao trình độ ngoại ngữ, mở rộng hợp tác khoa học trong và ngoài quân đội.

Giảng viên Khoa Hàng hải, Học viện Hải quân ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số trong giảng dạy. (Ảnh: HUY TỨ)

Chuẩn đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Hải quân khẳng định: Đảng ủy, Ban Giám đốc học viện luôn xác định xây dựng đội ngũ giảng viên là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt, gắn trực tiếp với yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học. Trong đó, phải bảo đảm sát phương châm "cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu" và "chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị". Đến nay, 100% giảng viên có trình độ đại học trở lên, trong đó 93,12% có trình độ sau đại học, 24,05% có học vị Tiến sĩ; 1 Giáo sư, 10 Phó Giáo sư và 32 nhà giáo đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng, nhiều đồng chí đạt danh hiệu dạy giỏi cấp cơ sở.

Từ đổi mới phương pháp giảng dạy trong từng giờ học đến triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, Học viện Hải quân đang từng bước nâng cao chất lượng giảng viên theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.