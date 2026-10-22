Học viện Hải quân vô địch bóng đá nam; môn bóng bàn hạ màn

Chung kết bóng đá nam, đội Trường Sĩ quan Chính trị thi đấu với đội Học viện Hải quân. Môn bóng đá tại Hội thao chia thành 3 khối học viện, trường sĩ quan, trường đại học. Các đội có thành tích cao tại các khối sẽ vào thi đấu tìm ra nhà vô địch chung cuộc.

Các thành viên đội Học viện Hải quân mừng chức vô địch bóng đá nam. Ảnh chụp màn hình

Sau tiếng còi khai cuộc, đội Trường Sĩ quan Chính trị và đội Học viện Hải quân tạo ra thế trận thi đấu chặt chẽ. Bất phân thắng bại với tỷ số 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức, hai đội kéo nhau vào loạt sút luân lưu. Trên chấm 11m, đội Học viện Hải quân giành thắng lợi với tỷ số 4-3, qua đó giành chức vô địch.

Môn bóng bàn, vận động viên Hà Tuấn Thìn (Học viện Quân y) thắng Vũ Đức Kiên (Trường Sĩ quan Chính trị) 3-0 ở chung kết để vô địch nội dung đơn nam. Ở nội dung đơn nữ, một tay vợt khác của Học viện Quân y là Lại Trần Linh Thảo thắng Dương Thị Nhung (Học viện Hậu cần) 3-0 để giành chức vô địch.

Lại Trần Linh Thảo (Học viện Quân y) là nhà vô địch đơn nữ môn bóng bàn. Ảnh: ĐỨC ANH

Nội dung đôi nam bóng bàn, chức vô địch thuộc về cặp đôi Nguyễn Phúc Thọ và Vũ Hữu Trí (Trường Sĩ quan Lục quân 1). Ngôi vô địch nội dung đôi nữ thuộc về Cao Thị Lý - Trần Thị Thủy (Trường Sĩ quan Lục quân 2).

Ban tổ chức trao thưởng nội dung đôi nữ bóng bàn. Ảnh: ĐỨC ANH

Như vậy, Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026 đã kết thúc các nội dung tranh tài. Lễ bế mạc Hội thao diễn ra sáng 23-10, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4.