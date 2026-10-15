Học viện Hải quân trao đổi kinh nghiệm đổi mới giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học

Ngày 13 và 14-10, đoàn công tác do Chuẩn Đô đốc, PGS.TS Ngô Thành Công - Giám đốc Học viện Hải quân làm trưởng đoàn đã đến tham quan, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về công tác giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học tại Học viện Biên phòng, Học viện Phòng không - Không quân, Trường Sĩ quan Chính trị, Trường Sĩ quan Pháo binh.

Đoàn công tác tham quan thực tế tại phòng học Mô phỏng, Học viện Phòng không - Không quân.

Tại các đơn vị, đoàn công tác của Học viện Hải quân đã nghe giới thiệu tổng quan về lịch sử hình thành, truyền thống tiêu biểu, cơ cấu tổ chức biên chế, kết quả nổi bật trong công tác giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học của các học viện, nhà trường những năm gần đây. Đoàn đã tập trung thảo luận, trao đổi chuyên sâu về một số nội dung trong công tác phối hợp, liên kết giữa Học viện Hải quân với các học viện, nhà trường trong nhiệm vụ giáo dục và đào tạo; xây dựng kế hoạch huấn luyện, chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra của các đối tượng đào tạo đại học, sau đại học; xây dựng và triển khai công tác, quản lý, điều hành; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục...

Đoàn công tác trao đổi chuyên sâu công tác phối hợp, liên kết đào tạo tại Trường Sĩ quan Pháo Binh.

Đoàn công tác Học viện Hải quân trao quà lưu niệm tại Trường Sĩ quan Chính trị.

Thông qua hoạt động, Học viện Hải quân tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết, phối hợp, liên kết chặt chẽ với các học viện, nhà trường trong quân đội; đồng thời, giúp các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kinh nghiệm thiết thực, phù hợp với đặc thù đào tạo cán bộ, sĩ quan hải quân, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội.