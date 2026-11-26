Chiều 26-11, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Học viện Hải quân tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2026. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Học viện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2026, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Học viện, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Tình hình chính trị, tư tưởng trong toàn học viện ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Học viện phát huy có hiệu quả vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong cung cấp, định hướng thông tin kịp thời, chính xác, chính thống đến cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ. Bên cạnh duy trì hiệu quả công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, học viện tích cực tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 với nhiều tác phẩm có chất lượng, tính chiến đấu cao; kết quả, học viện đạt giải xuất sắc, có 2 tác phẩm đạt giải cấp tỉnh và 2 tác phẩm được lựa chọn tham gia cấp toàn quốc.

Kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác trí tuệ nhân tạo có kiểm soát trong công tác tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng; bảo đảm thông tin nhanh chóng, chính xác, an toàn, hiệu quả; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời định hướng tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng trong mọi tình huống.