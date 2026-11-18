Chiều 18-11, Đảng ủy Học viện Hải quân tổ chức hội nghị tổng kết 2 năm triển khai thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” (2025 - 2026).

Trong 2 năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc học viện thường xuyên quán triệt các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân về triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”; cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy học viện, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, khoa, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Phong trào được triển khai hiệu quả trong công tác, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ và năng lực số trong toàn học viện. Nhận thức, trình độ, năng lực số của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ học viện có bước phát triển về chất lượng. 100% cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ tham gia học tập và thi đạt kết quả cao, được cấp chứng chỉ online trên mạng quân sự, mạng Internet.

Thủ trưởng học viện trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Toàn học viện triển khai và duy trì có hiệu quả các mô hình như: “Tổ học tập số”, “Thư viện số”; các “Tổ tư vấn kỹ năng số” ở các cơ quan, khoa, đơn vị và mạng lưới công nghệ thông tin, an toàn thông tin, an ninh mạng.

Dịp này, học viện trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025 - 2026.