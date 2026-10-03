Học viện Hải quân tổ chức tập huấn về an toàn thông tin, chuyển đổi số

Ngày 3-10, Học viện Hải quân tổ chức hội nghị tập huấn an toàn thông tin, an ninh mạng, chuyển đổi số và bình dân học vụ số năm 2026 cho học viên đào tạo cấp phân đội.

Tại hội nghị, học viên được cập nhật các chủ trương, định hướng và kiến thức về an toàn thông tin, an ninh mạng, chuyển đổi số của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân. Đồng thời, giáo viên giới thiệu, hướng dẫn triển khai các hệ thống phục vụ chuyển đổi số; khai thác, sử dụng một số ứng dụng số và phần mềm dùng chung trong Bộ Quốc phòng; hướng dẫn học tập, thi đánh giá kiến thức, kỹ năng số theo phong trào “Bình dân học vụ số” trên các nền tảng số.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, học viên được hướng dẫn thực hành kỹ năng sử dụng các nền tảng số phục vụ học tập, tra cứu tài liệu, khai thác thư viện số; ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và các công cụ số hỗ trợ nghiên cứu, tự học, làm việc nhóm tại Trung tâm Học liệu. Nội dung tập huấn cũng chú trọng các yêu cầu về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và chấp hành các quy định trong quá trình sử dụng môi trường số.

Trong quá trình tập huấn, học viên tích cực trao đổi, thảo luận, đặt câu hỏi về những vấn đề thường gặp khi khai thác các nền tảng số. Qua đó, từng bước hình thành tư duy số, phương pháp học tập hiện đại và khả năng chủ động tiếp cận, ứng dụng công nghệ mới.

Học viên thực hành khai thác dữ liệu tại Trung tâm Học liệu.

Thông qua tập huấn, học viên được bổ sung, nâng cao kiến thức về an toàn thông tin, an ninh mạng, chuyển đổi số và bình dân học vụ số; trang bị những kỹ năng số cần thiết để khai thác hiệu quả nguồn học liệu, nâng cao chất lượng tự học, tự nghiên cứu, đổi mới phương pháp học tập và thích ứng với môi trường giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học trên nền tảng số.