Học viện Hải quân tổ chức hội thi “Học viên thanh lịch - Bản lĩnh và hội nhập”

Chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), tối 10-11, Học viện Hải quân tổ chức khai mạc Hội thi “Học viên thanh lịch - Bản lĩnh và hội nhập”. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Hải quân tham dự.

Thí sinh tham gia phần thi trang phục, điều lệnh.

Thí sinh tham gia phần thi thể dục, thể hình.

Hội thi có 43 thí sinh tham gia, được tổ chức thành 2 vòng thi. Trong đó, vòng sơ khảo diễn ra trong 2 ngày 10 và 11-11; thí sinh tham gia các phần thi: Trang phục, điều lệnh, thể dục, thể hình, tài năng cá nhân... để chọn ra 10 thí sinh xuất sắc. Các thí sinh sẽ tiếp tục tham gia vòng thi chung khảo diễn ra vào ngày 18-11, gồm các phần thi: Thi ảnh online với chủ đề “Nét đẹp học viên hải quân trong kỷ nguyên mới”; trang phục, điều lệnh; trang phục tự chọn; tài năng cá nhân; hùng biện, ứng xử... để chọn ra học viên xuất sắc nhất.

Thí sinh tham gia phần thi tài năng cá nhân.

Học viên các đơn vị cổ vũ cho các phần thi.

Hội thi là dịp để tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, tâm hồn, tài năng và phong cách của tuổi trẻ Học viện Hải quân; khơi dậy ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa sư phạm quân sự lành mạnh, góp phần bồi dưỡng, hoàn thiện phẩm chất và kỹ năng cần thiết cho người sĩ quan hải quân tương lai.