Học viện Hải quân tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11), từ ngày 5 đến 9-11, các tổ chức đoàn cơ sở trực thuộc Học viện Hải quân đã tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Đoàn viên, thanh niên Tiểu đoàn 3 trao đổi tại diễn đàn pháp luật.

Tại các tọa đàm, diễn đàn, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên đã tập trung tìm hiểu các luật mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, nhất là những quy định liên quan trực tiếp đến quân sự, quốc phòng và quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân; ý thức chấp hành pháp luật khi khai thác, sử dụng nền tảng số trong học tập, bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự và ứng xử có văn hóa trên không gian mạng; chủ động khai thác học liệu số, ứng dụng công nghệ đúng quy định... Cùng với đó, làm rõ những điểm mới, liên hệ với nhiệm vụ học tập, rèn luyện và đề xuất nhiều giải pháp đưa các quy định pháp luật vào thực tiễn đơn vị.

Đoàn viên, thanh niên Tiểu đoàn 4 trao đổi tại tọa đàm.

Các hoạt động là dịp để tuổi trẻ Học viện Hải quân nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, phát huy vai trò xung kích, biết cách phòng tránh và tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, xây dựng nền nếp chính quy; xây dựng môi trường văn hóa sư phạm quân sự lành mạnh, dân chủ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.