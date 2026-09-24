Học viện Hải quân tặng quà Trung thu cho thiếu nhi

Chiều 24-9, Học viện Hải quân tổ chức gặp mặt, tặng quà cho thiếu nhi là con của cán bộ, nhân viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện nhân dịp Tết Trung thu năm 2026. Đại tá Nguyễn Đình Giảng - Phó Giám đốc Học viện tham dự.

Lãnh đạo Học viện Hải quân trao quà Trung thu cho các thiếu nhi.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo học viện đã trao những phần quà Trung thu; thăm hỏi, động viên các em nhân dịp Tết Trung thu. Đồng thời, mong muốn các em tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, tích cực rèn luyện...

Hoạt động thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với công tác gia đình, trẻ em và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; góp phần tăng cường sự gắn bó giữa gia đình quân nhân với học viện, xây dựng môi trường văn hóa quân sự đoàn kết, nhân văn, nghĩa tình; tạo động lực để đội ngũ cán bộ, nhân viên thêm yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.