Học viện Hải quân phối hợp tổ chức tuyên truyền biển, đảo

Ngày 5-10, Học viện Hải quân phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TP. Hồ Chí Minh và Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu, học tập chuyên đề, tham quan thực tế, tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan - Chính ủy Học viện Hải quân chủ trì tiếp đoàn.

Đoàn công tác tham quan Phòng Truyền thống Học viện Hải quân.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn được tham quan Phòng Truyền thống, Trung tâm Huấn luyện Mô phỏng tác chiến và Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn; nghe thông tin chuyên đề về biển, đảo Việt Nam, môi trường an ninh và hợp tác trên biển trong khu vực; đồng thời trao đổi về công tác phối hợp truyền thông, giáo dục, tuyên truyền trong thời gian tới.

Tại chương trình, các đơn vị đã trao đổi, thống nhất một số nội dung phối hợp trong thời gian tới. Trọng tâm là tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp cận các vấn đề biển, đảo từ góc nhìn hợp tác khu vực và xây dựng Cộng đồng ASEAN. Các đơn vị cũng thống nhất đẩy mạnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vào giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học; phát triển kỹ năng mềm cho học viên Học viện Hải quân; tổ chức các hoạt động dân vận, chính sách, thanh niên tình nguyện và hoạt động cộng đồng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên…

Thông qua các hoạt động, thành viên đoàn công tác hiểu thêm về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những thành tựu của Học viện Hải quân trong công tác giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, đối ngoại quốc phòng. Qua đó, góp phần lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới đến với Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.