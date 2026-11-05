Học viện Hải quân nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học

Đoàn công tác theo dõi học viên tác nghiệp tại Trung tâm Huấn luyện mô phỏng tác chiến. (Ảnh: HUY CÔNG)

Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Phùng Thị Phú, Phó Cục trưởng Quân huấn-Nhà trường; Chuẩn đô đốc Đỗ Quốc Ân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Về phía Học viện Hải quân, có các đồng chí: Chuẩn Đô đốc Ngô Thành Công, Giám đốc Học viện Hải quân chủ trì tiếp đoàn; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy học viện.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi kiểm tra. (Ảnh: HUY CÔNG)

Trong giai đoạn 2024-2026, Học viện Hải quân đã quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác huấn luyện, giáo dục và đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện ba khâu đột phá trong các nhà trường quân đội; hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, có nhiều mặt hoàn thành tốt; chất lượng giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học được nâng lên, thực chất và vững chắc hơn; chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ; bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chất lượng vũ khí, trang bị, khí tài, hậu cần tài chính phục vụ nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, cùng các nhiệm vụ khác.

Đoàn công tác kiểm tra trang bị huấn luyện tại Học viện Hải quân. (Ảnh: HUY CÔNG)

Qua kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Bá Lực biểu dương những kết quả đạt được của Học viện Hải quân trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu Học viện Hải quân tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, đổi mới tư duy và hành động của cấp ủy, chỉ huy các cấp và mọi cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; thực hiện nghiêm túc phương châm “Chất lượng của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Học viện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị thuộc Quân chủng tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng học viên tốt nghiệp được điều động về các đơn vị công tác, kịp thời rút kinh nghiệm điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo cho phù hợp.

Đoàn công tác nghe giới thiệu hệ thống mô phỏng máy điều khiển bắn tên lửa trên tàu ngầm tại Phòng thực hành chuyên dụng của khoa Tên lửa Pháo tàu. (Ảnh: HUY CÔNG)

Học viện thường xuyên rà soát, bổ sung kế hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn theo quy định, nâng cao tỷ lệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ Tiến sĩ, đạt chức danh, danh hiệu nhà giáo; thực hiện chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, thiết bị mô phỏng trong dạy học và các hoạt động; duy trì nghiêm các chế độ quy định, quản lý chặt chẽ quân số, trang bị kỹ thuật, tài sản, tài chính, bảo đảm tốt hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, học viện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Kiểm tra học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội thực hiện nội dung huấn luyện thể lực. (Ảnh: HUY CÔNG)

Qua kiến nghị, đề xuất của Học viện Hải quân, Trung tướng Nguyễn Bá Lực giao Quân chủng Hải quân chủ trì phối hợp Cục Quân huấn-Nhà trường và các cơ quan chức năng nghiên cứu giải quyết và báo cáo, đề xuất Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.