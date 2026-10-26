Học viện Hải quân khai mạc các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Ngày 26-10, Học viện Hải quân khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng 2, Cụm số 2 trong Quân chủng Hải quân và đối tượng 3, 4 của Học viện Hải quân năm 2026. Đại tá, PGS - TS Lại Hồng Đông - Phó Giám đốc Học viện Hải quân chủ trì.

Đại biểu tham dự khai mạc lớp tập huấn.

Tham gia các lớp bồi dưỡng, 126 học viên được giới thiệu, học tập những nội dung cơ bản về kiến thức quốc phòng và an ninh theo quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trọng tâm là các nội dung như: An ninh quốc gia, dân tộc, tôn giáo, đối ngoại quốc phòng, khu vực phòng thủ, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chủ quyền biên giới biển đảo; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới.

Các học viên cũng được truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ và Pháp lệnh dự bị động viên; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp...

Báo cáo viên giới thiệu chuyên đề cho các học viên.

Phát biểu khai mạc, Đại tá, PGS - TS Lại Hồng Đông yêu cầu lớp bồi dưỡng duy trì nghiêm túc quy chế, quản lý chặt chẽ; học viên vận dụng sáng tạo những nội dung đã học vào thực tiễn ở cơ quan, đơn vị mình, nhất là những nội dung mới khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; kiểm tra, đánh giá kết quả chính xác, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng cho đối tượng 2 diễn ra từ ngày 26 đến 30-10; lớp bồi dưỡng cho đối tượng 3, 4 diễn ra từ ngày 2 đến 9-11.