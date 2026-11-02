Ngày 2-11, Học viện Hải quân khai giảng đào tạo các chức vụ chỉ huy tàu hải đội dân quân thường trực khóa 3, năm 2026. Đại tá Lại Hồng Đông - Phó Giám đốc học viện dự và chủ trì.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi khai giảng.

Tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng là các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và dân quân của các tỉnh miền Trung và Nam Bộ. Trong thời gian học tập, học viên được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật các nội dung về chính trị, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm các cương vị, chức trách, nhiệm vụ của hải đội dân quân thường trực ở các địa phương.

Phát biểu tại buổi khai giảng, Đại tá Lại Hồng Đông yêu cầu các cơ quan, khoa, đơn vị tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu quả kế hoạch đào tạo; duy trì chặt chẽ chế độ, nền nếp, quản lý, duy trì huấn luyện. Học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu, xây dựng phương pháp học tập khoa học...

Học viện Hải quân làm việc với Cục Dân quân tự vệ về công tác chuẩn bị đào tạo.

Khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm giúp các học viên học tập, nghiên cứu và rèn luyện, củng cố, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước phát triển tư duy khoa học, phương pháp công tác; vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành khóa đào tạo.