Sáng 28-11, Học viện Hải quân đã tổ chức Hội thảo bản thảo đề tài cấp Bộ Quốc phòng “Phát huy vai trò Hải quân nhân dân Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc thời kỳ mới”. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Học viện chủ trì hội thảo.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan - Chính ủy Học viện Hải quân chủ trì hội thảo.

Đề tài do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan làm chủ nhiệm. Đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn quân sự, nằm trong chương trình “Nghiên cứu, phát triển lý luận xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới” đã được Hội đồng Khoa học Bộ Quốc phòng thông qua và Cục Khoa học Quân sự ký hợp đồng với Học viện Hải quân để triển khai thực hiện.

Nội dung đề tài bao gồm: Những vấn đề cơ bản về lý luận phát huy vai trò Hải quân nhân dân Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc thời kỳ mới; ưu điểm và hạn chế; nguyên nhân, những nhân tố tác động; những yêu cầu và hệ thống các giải pháp phát huy vai trò Hải quân nhân dân Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc thời kỳ mới.

Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền - nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến tham luận có giá trị của các nhà khoa học và cơ quan chức năng đã đi sâu phân tích, làm rõ các nội dung cả về lý luận, thực tiễn đối với vai trò của Hải quân nhân dân Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc thời kỳ mới. Qua đó, giúp Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện, tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung nghiên cứu của đề tài trong thời gian tới.

Các ý kiến tham luận của các nhà khoa học sẽ được Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện bản thảo, làm cơ sở để nghiên cứu, thực hiện các nội dung tiếp theo bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.