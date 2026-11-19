Chiều 19-11, Học viện Hải quân tổ chức gặp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026). Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy học viện dự, phát biểu chúc mừng.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan phát biểu chúc mừng cán bộ, giảng viên học viện.

Thời gian qua, Học viện Hải quân luôn quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, đặc biệt là Nghị quyết số 71, ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”, Nghị quyết 290, ngày 7-1-2026 của Quân ủy Trung ương về “Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trong quân đội”; bám sát phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Công tác bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được thực hiện thường xuyên, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, kỹ năng số, năng lực nghiên cứu khoa học và quản lý, điều hành. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên của học viện đã có bước phát triển mạnh mẽ, ngang tầm nhiệm vụ. Năm 2026, Học viện Hải quân có 42 giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên giỏi cấp cơ sở”, 5 giảng viên được công nhận danh hiệu “Giảng viên giỏi cấp Bộ Quốc phòng”...

Lãnh đạo Học viện Hải quân trao danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở cho các giảng viên.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan ghi nhận, biểu dương những kết quả, đóng góp của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, giảng viên đổi mới mạnh mẽ tư duy giáo dục và đào tạo theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực và khả năng làm chủ thực tiễn của người học; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thực sự là lực lượng nòng cốt, có tư duy đổi mới, năng lực số và trình độ chuyên môn ngày càng cao...

Dịp này, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Hải quân trao danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2025 - 2026 cho 42 cá nhân.