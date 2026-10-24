Học viện Hải quân bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng

Ngày 24-10, Đảng ủy Học viện Hải quân tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng đợt 2, năm 2026.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Tham gia lớp bồi dưỡng đợt này có 131 đảng viên mới và 101 quần chúng ưu tú của Học viện Hải quân. Các đảng viên mới, quần chúng ưu tú được học tập, nghiên cứu bồi dưỡng nâng cao nhận thức những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam; tôn chỉ, mục đích lý tưởng của Đảng; những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; nhiệm vụ của người đảng viên; học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh… Trên cơ sở đó, mỗi quần chúng ưu tú xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng viên mới phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức.

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Sau thời gian học tập, nghiên cứu, các học viên sẽ được ôn luyện, tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo quy định.