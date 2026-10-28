Học viện CSND trao giải cuộc thi 'Ứng dụng AI trong học tập và nghiên cứu khoa học'

Ngày 27/10, Học viện CSND đã tổ chức Hội nghị tổng kết Khóa tập huấn, cập nhật kiến thức về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập, nghiên cứu khoa học và trao giải Cuộc thi “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập và nghiên cứu khoa học” dành cho học viên tại Học viện CSND năm 2026.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trong CAND; đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026, Học viện CSND đã phát động phong trào ứng dụng AI trong học tập, nghiên cứu khoa học cho học viên.

Đại tá, PGS.TS Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại hội nghị.

Từ ngày tháng 4/2026 đến nay, Học viện CSND đã tổ chức 69 đợt, lớp tập huấn trực tiếp về ứng dụng AI cho hơn 5.000 học viên đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy tại học viện. Đây chính là minh chứng thể hiện việc đưa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW; Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị vào thực tiễn học tập, công tác của lực lượng CSND.

Đặc biệt, nhận thức được AI hiện đang phát triển rất nhanh, tác động sâu rộng đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học là những lĩnh vực chịu ảnh hưởng rõ nét nhất, Học viện CSND đã tổ chức Cuộc thi “Ứng dụng AI trong học tập và nghiên cứu khoa học” dành cho học viên tại Học viện CSND thu hút sự tham gia của gần 5.000 học viên.

Kết thúc cuộc thi, có 9 học viên xuất sắc được trao giải. Trong số này có 2 giải Nhất, 2 giải Nhì và 5 giải Ba. Giải Nhất cuộc thi thuộc về em Nguyễn Việt Anh, lớp B1-LCĐ7 và em Lưu Hà Thái An, lớp B11B-D51.

Lãnh đạo Học viện CSND khen thưởng các học viên đạt giải cao tại cuộc thi.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá, PGS.TS Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện CSND khẳng định: Hiệu quả thiết thực của các khóa tập huấn và Cuộc thi “Ứng dụng AI trong học tập và nghiên cứu khoa học" cho thấy việc trang bị năng lực sử dụng AI đúng cách cho học viên phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên.

Đối với giáo dục đại học nói chung và Học viện CSND nói riêng, việc nhận thức đầy đủ về vai trò của AI, chủ động tiếp cận sớm và sử dụng đúng cách các công cụ này có ý nghĩa rất quan trọng. AI có thể hỗ trợ người học trong việc tìm kiếm, tổng hợp tài liệu, hệ thống hóa kiến thức, gợi mở ý tưởng, nâng cao chất lượng tự học và nghiên cứu khoa học. Thông qua đó, học viên từng bước hình thành tư duy đổi mới, nâng cao khả năng thích ứng với yêu cầu của chuyển đổi số, đồng thời bồi dưỡng năng lực làm chủ khoa học, công nghệ để phục vụ học tập, công tác và thực tiễn nghề nghiệp sau này...

Lãnh đạo Học viện CSND tặng quà cán bộ, giảng viên có nhiều đóng góp trong công tác tập ﻿huấn sử dụng AI cho học viên.

Cũng theo Đại tá Hoàng Anh Tuấn, từ kết quả các lớp tập huấn triển khai trong năm 2026, Học viện CSND cũng đã định hướng các lớp, khóa tập huấn tương tự trong thời gian tới theo hướng các đơn vị tiếp tục tham mưu tổ chức tập huấn thường xuyên, bài bản cho học viên đào tạo trình độ đại học chính quy từng bước mở rộng phạm vi, nội dung, phù hợp với từng đối tượng; đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu, sử dụng AI có đạo đức, bảo mật dữ liệu, trung thực học thuật và bảo vệ bí mật nhà nước...